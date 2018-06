Altice chegou a acordo para venda das torres em França e Portugal por 2,5 mil milhões

A venda das torres de telecomunicações deverá gerar 2,5 mil milhões de euros, sendo que a maior fatia das receitas virá da venda das infraestruturas de Franca, onde o número de sites é substancialmente maior do que em Portugal - 10 mil versus 2961.

Em Portugal, a operação está avaliada em 660 milhões de euros, e a Morgan Stanley Infrastructure Partners, onde o fundo português Horizon Equity Partners de Pires de Lima e Sérgio Monteiro em Portugal participa, ficará com 75% do capital. A Horizon Equity Partners tem um acordo para entrar no consórcio em breve.

"A Altice Europe NV anunciou hoje que a sua subsidiária Altice France entrou num acordo de exclusividade, e que a sua subsidiária Altice Portugal chegou a um acordo, sobre a venda de participações nos seus negócios de torres de telecomunicações em França e Portugal, com uma contrapartida inicial de € 2,5 mil milhões. Como parte da transação, a Altice Europe irá criar uma das maiores empresas de torres de telecomunicações (TowerCo) da Europa, que inclui a TowerCo #1 em França", lê-se num comunicado.

Transação em Portugal avaliada em 660 milhões de euros

Para as torres em Portugal será criada uma empresa, cujo nome será o Torres de Portugal ou ToP, e nela serão abrangidos 2961 sites atualmente operados pela Altice Portugal. A transação portuguesa foi avaliada em 660 milhões, mas irá investir o equivalente a 75%, ou seja, 495 milhões de euros.

Foi feito um acordo inicial entre a Altice Portugal e a empresa que foi criada para deter e gerir as torres por um prazo inicial de 20 anos. E a Altice Portugal que arrendará as torres a esta empresa, comprometeu-se a reinvestir parte das receitas da participação de 25%. A transação deverá estar concluída no terceiro trimestre de 2018.

As duas empresas vão fazer um acordo para a construção de 400 novas torres entre a Altice e a ToP, o que pode gerar 60 milhões de euros de receitas adicionais para a operadora em quatro anos.

"As duas transações, uma vez realizadas, irão gerar recursos financeiros significativos para a Altice Europe e vão ao encontro do compromisso já assumido de desalavancagem e gestão do balanço do Grupo Altice", sublinha a empresa em comunicado. E acrescenta: "estas transações irão fortalecer tanto a Altice France quanto a Altice Portugal na prossecução dos seus projetos industriais de longo prazo, ao mesmo tempo que continuam a prestar os melhores serviços de telecomunicações a todos os seus clientes".