Sabia que a nova revolução industrial já está em curso?

O ambiente empresarial está a mudar, com a disrupção digital a criar desafios diários que preenchem as agendas dos gestores em todos os sectores, segmentos de mercado e áreas de negócio, um pouco por todo o mundo. Do lado das organizações exige-se uma rápida adaptação às mudanças em curso, sob pena de perderem competitividade e, até mesmo, credibilidade junto de clientes e parceiros de negócio. De capitais públicos ou privados, nenhuma organização escapará às exigências deste novo paradigma digital que as obriga a ser adaptáveis, móveis, seguras e escaláveis.

Até 2022, acredita a International Data Corporation (IDC), consultora em tecnologias, metade de toda a economia mundial estará digitalizada. No entanto, há ainda um longo caminho a percorrer, uma vez que, de acordo com os dados da consultora, em 2016 apenas 15% da economia global estava digitalizada.

Mas as mudanças a que assistimos não são de agora. Aliás, há mais de uma década que a IDC alertava para a necessidade de adaptação das empresas a um novo paradigma tecnológico. Indústria 4.0, internet of things (IoT), inteligência artificial (AI) ou blockchain são conceitos que começaram a invadir o mercado e que, aos poucos, estão a entrar no dia a dia das organizações, que perceberam a sua utilidade e importância.

Novas oportunidades de negócio e mudanças estratégicas, potenciadas pelas novas tecnologias, estão a ser exigidas às organizações num curto espaço de tempo. “As empresas têm de continuar a procurar uma maior eficiência do negócio e a otimização das suas operações”, afirma Carlos Barros, managing diretor da Fujitsu Portugal. Em simultâneo, acrescenta, “estas empresas têm que olhar para o futuro, para a inovação e para a forma como podem tirar partido das tecnologias para se manterem competitivas e, inclusivamente, superar a concorrência”.

E é aqui que entra o conceito de cocriação digital. “Estes desafios não podem ser superados apenas com o conhecimento detido dentro de cada organização”, explica o responsável da Fujitsu. As empresas têm que procurar parceiros que conheçam o negócio, a sua operação, e que dominem tecnologias como a inteligência artificial, a internet das coisas, o big data ou o machine learning, para que, em conjunto, potenciem a integração destas inovações nas suas empresas.

A Fujitsu, como refere Carlos Barros, acredita que a cocriação é a chave para o sucesso, quaisquer que sejam os seus desafios digitais. Esta abordagem tecnológica junta vários parceiros num ecossistema único que combina competências, tecnologias e expertise, tudo desenhado com base nas suas necessidades. “A cocriação assume uma grande relevância com o advento de novas tecnologias que geram novas oportunidades de negócio e grandes mudanças nos processos de trabalho das organizações”, acrescenta.

A digitalização e tratamento de dados em tempo real, transformando-os em informação de valor para os gestores, ou a capacidade de utilizar inteligência artificial para automatizar processos que asseguram uma melhoria contínua da operação, são exemplos de trunfos tecnológicos que as empresas não podem negligenciar.

Democratização da tecnologia

Independentemente do sector, dimensão ou localização geográfica, todas as empresas podem beneficiar com a aposta na cocriação digital. Portugal não é exceção, com cerca de 87% das organizações empresariais comprometidas com a transformação digital, segundo revelam dados de 2016 da IDC.

A consultora estima também que esta intenção venha a representar 52% da despesa/investimento em TI em 2020. “As empresas portuguesas estão conscientes que, para integrar todas estas tecnologias e responder rapidamente aos desafios que o mercado e os seus clientes lhes lançam, têm de ser extremamente ágeis e contar com um parceiro que as ajude a cocriar as mudanças necessárias na organização”, reforça Carlos Barros.

A Queijaria Almocreva, localizada em Beja, é disso exemplo. Recorreu ao Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), que desenvolveu uma plataforma de transformação digital adequada às necessidades da PME alentejana.

A integração de dados na nova plataforma, provenientes das diferentes fases do processo produtivo, desde a exploração de ovinos até à produção de queijo, assegurou à queijaria um aumento da eficiência dos processos, melhorou a gestão e contribuiu para a sustentabilidade do negócio.

Já no sector público, um dos exemplo de cocriação digital é o da modernização tecnológica do serviço 112.pt, que valeu à Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), em 2017, um prémio pela transformação digital bem sucedida. No âmbito do projeto, foi criado o novo Centro Operacional no Norte, em comutação com o Centro Operacional de Lisboa, integrado numa nova arquitetura de elevada capacidade tecnológica, com vista a melhorar a eficiência dos serviços prestados. O novo centro estará capacitado para receber chamadas de emergência do eCall, que permitirá que os automóveis possam comunicar de forma automática ou manual com os centros operacionais do 112, em caso de emergência.

Inovação premiada em Lisboa

O Fujitsu World Tour está de regresso à capital no dia 28 de junho. Este ano, a cidade foi uma das escolhidas para a passagem da conferência que visitará 20 países, em cinco continentes. No Centro de Congressos de Lisboa, as atenções estarão viradas para a “Cocriação para o Sucesso”, tema escolhido para o roadshow do ano, e para a inovação, associada à iniciativa nacional e que prevê a atribuição de alguns prémios. Os já habituais Customer Innovation Awards, que distinguem os clientes da marca que mais aposta na inovação, juntam-se este ano os Startup Awards, que visam destacar as mais revolucionárias soluções B2B em torno do tema da transformação digital. Inteligência artificial, IoT, cibersegurança, blockchain, robotic process automation ou Indústria 4.0 são as tecnologias subjacentes à transformação digital das organizações que, se usadas em conjunto, permitem melhores resultados de negócio num mais curto período de tempo.

Cocriação digital: 6 ideias a reter

Significado

Cocriação digital é o desenvolvimento de produtos e/ou serviços através da conjugação de diferentes áreas de especialização — que, por vezes, não estão relacionadas — para acelerar a transformação digital das empresas

Estratégia Disruptiva

Distingue-se por uma abordagem out-of-the-box com vista a obter melhores resultados e crescimento do negócio num menor período

Impacto no negócio

Maior eficiência, otimização das operações, mais competitividade, ou ganhos operacionais, são alguns dos benefícios da cocriação digital com impacto direto na atividade das empresas

Trunfo tecnológico

Digitalização e tratamento de dados em tempo real, a sua transformação em informação de valor para os gestores, ou a utilização da inteligência artificial para automatizar processos, asseguram uma melhoria continua da operação

Parcerias

Diferentes competências, resultados transformadores. A parceria entre cloud, inteligência artificial (IA), internet das coisas (IOT) e cibersegurança ajudam na mudança

Transformação

A Sondagem Global sobre Transformação Digital feita pela Fujitsu a nível mundial, diz que 89% dos líderes empresariais garantem estar a desenvolver projetos de transformação digital

Textos originalmente publicados no Expresso de 16 de junho de 2018