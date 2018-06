Investimento público em áreas prioritárias vai ficar disponível online

A “One Value” disponibilizará os valores do investimento público unitário em cada domínio, bem como uma calculadora de poupanças

Uma plataforma eletrónica de acesso livre destinada a disponibilizar informação sobre investimento público em áreas consideradas prioritárias como educação, saúde, proteção social, emprego e justiça, é lançada na terça-feira em Lisboa, anunciou nesta terça-feira o governo.

"One Value" é o nome da iniciativa, a apresentar na Fundação Gulbenkian, com a participação da presidente da fundação, Isabel Mota, e da ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques. A informação "qualitativa e quantitativa" reunida na plataforma será "um elemento relevante" para a análise de projetos de "inovação e empreendedorismo social" que visem soluções inovadoras, de acordo com o gabinete da ministra da presidência.

O âmbito de intervenção pode ir dos desafios sociais que se colocam ao nível do desemprego, às questões relacionadas com a institucionalização de crianças e jovens em risco, à exclusão social, abandono escolar ou reincidência criminal, exemplifica a mesma fonte.

A "One Value" disponibilizará os valores do investimento público unitário em cada domínio, bem como uma calculadora de poupanças, "determinante para avaliar os ganhos de eficiência" na adoção dos projetos de inovação social, lê-se no comunicado hoje divulgado.

A medida desenvolveu-se no âmbito de um protocolo de colaboração celebrado há dois anos entre o Estado português e a Gulbenkian e contou com a colaboração de diversas entidades públicas com responsabilidades nas diferentes áreas.

A plataforma será coordenada pela Estrutura de Missão Portugal Inovação Social, que mobiliza verbas do Fundo Social Europeu (FSE) para financiar projetos e "dinamizar o mercado de investimento social". Segundo os dados hoje divulgados, a Portugal Inovação Social já mobilizou 12 milhões de euros do FSE para apoio a 137 projetos, de norte a sul do país.