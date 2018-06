BCP interessado na operação do Société Générale na Polónia

O banco BCP é um dos interessados em comprar a operação de retalho do francês Société Générale na Polónia, segundo a agência de informação financeira Bloomberg, que cita fontes conhecedoras do processo. A unidade do Société Générale na Polónia é o Eurobank.

Também o Crédit Agricole está interessado no mesmo banco.

O BCP tem na Polónia o Bank Millennium, onde detém uma participação de 50,1%, e que obteve lucros de 155 milhões de zlotis polacos (37,2 milhões de euros) entre janeiro e março deste ano, mais 11% do que no mesmo período de 2017.

A Lusa contactou fonte oficial do BCP sobre este assunto, que não quis fazer comentários.

O Bank Millennium já tinha tentado expandir a sua atividade na Polónia, através da compra do Deutsche Bank Polska, a unidade polaca do Deutsche Bank. Contudo, o Santander ganhou este negócio, numa operação que custou ao banco espanhol 305 milhões de euros.