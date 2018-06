Prisa reage negativamente ao fim do negócio com a Altice

As ações da espanhola Prisa estão a cair mais de 8% na bolsa de Madrid, um cartão vermelho dos investidores ao fim do negócio da Media Capital pela Altice

Não foi uma surpresa o fim do negócio, mas, ainda assim, as ações da Prisa, dona da Media Capital, estão a recuar na Bolsa de Madrid. Os títulos da Prisa perdem pouco depois do arranque do mercado 8,24% para 1,76 euros.

Já a Altice está a ter uma reação mais suave, com os títulos a desvalorizar 0,21% para 3,377 euros na Bolsa de Amesterdão. A oferta pública de aquisição (OPA) da Altice Portugal, dona da Meo, foi retirada esta segunda-feira.

A Altice Portugal propunha-se a pagar 440 milhões de euros por 94,69% da Media Capital, proprietária da TVI. Mas o negócio ficou pelo caminho, depois da Autoridade da Concorrência ter dito que a oferta colocava problemas de concorrência susceptíveis de afetar o consumidor, e a Altice ter recusado apresentar um novo pacote de remédios.

A Prisa está agora, segundo a imprensa espanhola, com menos pressão para vender a Media Capital do que estava em julho de 2017, quando acordou vender a operação portuguesa à Altice.