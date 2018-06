Oficial: Prisa e Altice já informaram a CMVM que oferta pela TVI fracassou

Após meses de avanços e recuos, a tentativa de compra da Media Capital pela Altice, dona da Meo, fracassou por falta de aprovação das autoridades regulatórias. A Prisa, empresa detentora da Media Capital (da qual fazem parte os canais televisivos marca TVI), deu conta, esta segunda-feira, à CMVM que as negociações que começaram em julho do ano passado terminaram sem sucesso. A Altice, entretanto, já fez o mesmo.

Num comunicado enviado à CMVM, a Prisa dá conta do “término do contrato de compra e venda assinado entre a Prisa e a filial da Altice, Meo, relativo à transmissão da totalidade da participação que a Prisa tem” na Media Capital.

A oferta da Altice, lembremos, nunca chegou a ter luz verde para avançar da Autoridade da Concorrência (AdC).

De acordo com o comunicado da Altice enviado à CMVM, foram feitos os “melhores esforços no sentido de obter uma decisão final favorável das autoridades regulatórias, incluindo a apresentação de um conjunto alargado de compromissos, em consonância com a prática decisória europeia”. Porém, “as autoridades regulatórias não emitiram as decisões necessárias à concretização da transação”, queixa-se o grupo liderado em Portugal por Alexandre Fonseca.

“Face ao exposto, a Meo informou na presente data a AdC de que a aquisição pela Meo da Media Capital já não terá lugar, com a consequente extinção do processo de controlo de concentrações relativo àquela aquisição”, anunciou a Altice.

Caso a compra em causa se tivesse chegado a concretizar, o maior grupo de media português iria ficar nas mãos da Altice, empresa francesa que já detém a maior operadora de telecomunicações do país.