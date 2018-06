Mercado de escritórios. Menos transações mas mais área ocupada

Nos primeiros cinco meses do ano registaram-se 82 operações no mercado de escritórios de Lisboa, menos 27 que em igual período de 2017. No entanto, a área contratada apresenta um valor acumulado superior a 2017, com quase 70.000 metros quadrados transacionados (69.793 m2), 7% acima do ano anterior (64.944 m2).

Os dados, hoje divulgados pela consultora imobiliária Savillis Aguirre Newman, indicam ainda que o maior número de operações imobiliárias na área dos escritórios se verificou no chamado Corredor Oeste (eixo da auto-estrada Lisboa- Cascais, entre a capital e Alfragide) com 22 transações registadas. No extremo oposto ficou aquela que é conhecida por Zona Secundária (avenidas Infante Santo e 24 de Julho), que totaliza apenas 2 transações de arrendamento de escritórios em 2018.

Na análise por distribuição geográfica dos metros quadrados de escritórios colocados no mercado, o destaque vai também para a Zona Emergente (eixo do Campo Grande à 2.ª Circular, zona de Benfica, Praça de Espanha e Sete Rios) que foi palco da transação de 14.616 m2, o que representou 21% do total.

No mês de maio, a ocupação de escritórios no mercado de Lisboa registou um “abrandamento” face aos meses anteriores, tendo registado 8.433 m2. “Cerca de metade da área contratada foi referente a um novo espaço de co-working, o LACS, criado na zona da Av. 24 de Julho. Esta é uma realidade que se tem vindo a verificar nos últimos meses no nosso mercado, já com empresas no mercado nomeadamente a IdeiaHub, Golden Hub e Regus. Desde o início de 2017, o mercado já absorveu mais de 13.500 m2 com este fim, sendo expectável que o investimento neste sector continue.”, refere Teresa Cachada, analista do Departamento de Consultoria da Savills Aguirre Newman.