De tecnologia em tecnologia na rota da transformação

Blockchain, inteligência artificial, ou Internet das Coisas. Por vezes podem parecer coisas que ainda não têm um verdadeiro impacto na sociedade, quase mais teoria do que prática. E se é certo que ainda há um caminho longo a percorrer para que todas suas potencialidades sejam cumpridas, só há uma forma de olhar para eles: estão aqui para ficar.

Pelo menos a acreditar nas intervenções e demonstrações práticas do Think, a grande mostra anual da IBM. A edição de Portugal visitou Lisboa e o Convento do Beato para dar a conhecer o que de melhor se faz neste campo e as grandes tendências tecnológicas de um mundo que vive uma fase de "impacto exponencial", como afirmou o presidente da IBM Portugal, António Raposo Lima.

E é com tecnologia que se escreve o futuro da economia e da sociedade, desde a "prevenção de incêndios", de acordo com o administrador executivo da The Navigator Company, "João Paulo Oliveira, à "maior eletrificação da economia" que foi destacada por Vera Pinto Pereira, vogal do conselho de administração executivo da EDP.

Processo de digitalização que para o, vice-presidente da comissão executiva & CIO da Fidelidade, Rogério Campos Henriques, "altera radicalmente a estrutura de valor." Por isso torna-se quase obrigatório perceber qual a melhor forma "de colocar as empresas no futuro", nas palavras de Mike Hobday. O o VP da IBM Automation Europe falou sobre o local de trabalho do futuro para garantir que não será moldado por uma só tecnologia.

Mudanças que também se verificam "nos padrões de consumo e produção", segundo o responsável pela área de inovação da Galp, Carlos Martins de Andrade. Com a certeza de José Manuel Paraíso, (Diretor de Global Business Services da IBM Portugal) de que tal não implica o final "do contacto humano." Entre demonstrações da capacidade cognitiva de aprender do sistema inteligente Watson e os exemplos automatização dos processos, fica a garantia.