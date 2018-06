Príncipe francês quer tornar a Comporta um “modelo ecológico”

É um dos três interessados que já avançaram propostas para compra da Comporta (a par do consórcio de Paula Amorim e Claude Berda e da Oakvest, controlada pelo britânico Mark Holyoake). O príncipe francês Louis-Albert de Broglie, que vai à Comporta há 25 anos e onde planeia viver em permanência, tem um projeto para a região que é a antítese do tradicional desenvolvimento turístico-imobiliário — mas que tem a ambição de a tornar um “lugar que é um laboratório de produção ecológica, biodiversidade e cultura que pode ser um exemplo para o mundo”. A sua convicção é que “na Comporta não se podem reproduzir os erros feitos no Algarve, em França ou em Espanha” e que “é uma responsabilidade de Portugal ter um projeto nacional para refazer a Comporta, garantindo que não é destrutivo e vai trazer economia ao território. O mundo inteiro vai querer vir aqui para ver como se faz um bom projeto com ambições sociais e ambientais”.

Nas áreas que estão atualmente à venda na Comporta (a ADT2 e a ADT3, com 365 e 551 hectares, respetivamente), o desenvolvimento imobiliário previsto por Louis-Albert de Broglie não vai além de 15% do que estava nos planos do grupo Espírito Santo. Na ADT3, do lado de Grândola, nos mesmos 15 hectares em que já estava aprovado um aparthotel com 486 apartamentos, o príncipe quer fazer cinco casas com três hectares cada. Nos lotes em que se projetava construir cerca de 1000 residências, quer fazer dez vezes menos, e com casas respeitando a arquitetura típica alentejana, onde o betão dá lugar a estruturas de palha ou outros materiais orgânicos (à semelhança da sua própria casa na Comporta). Mantém o golfe e o hotel Aman que já estava em construção, mas frisa que a arquitetura “não tem interesse nenhum, é em pedra que não é típico do Alentejo, estaria bem se estivéssemos no Grand Canyon nos Estados Unidos”. Na ADT2 do lado de Alcácer do Sal, ficaria de fora o segundo campo de golfe do projeto dos Espírito Santo, pois segundo o aristocrata “é um crime fazer mais golfes na Comporta”. Em vez das 1553 residências, apartamentos ou quartos de hotel aqui previstos, o seu plano passa mais por criar 30 quintas dedicadas à produção biológica, cada uma integrando duas unidades de ecoturismo, atraindo proprietários “que podem ser estrangeiros ou portugueses com dinheiro, mas com interesse em investir preservando a singularidade do território”.

A visão de Louis-Albert de Broglie é criar na Comporta sete centros dedicados a produção biológica, incubação de startups de alimentação saudável, conferências, reciclagem ou medicina reconectiva, além de um museu de arte contemporânea em forma de arca de Noé e uma escola Blue School (ensino assente na reconexão com a natureza). A parte turística ficaria integrada nestes centros, e por exemplo o de medicina reconectiva teria um hotel com 80 quartos “gerido por uma das maiores marcas internacionais”.

O projeto é designado Utopia, que “significa o futuro do amanhã, segundo Victor Hugo”, explica Louis-Albert de Broglie — garantindo ter os pés assentes na terra, com uma carreira feita na banca, no BNP Paribas, e liderando um grupo com negócios a nível mundial. No projeto para a Comporta tem como parceiros de referência o fundo Global Assets Capital (GAC) e o operador internacional Golf & Country Club de Bonmont, e diz poder trazer dezenas de outros parceiros “que partilham o interesse pelo futuro dos territórios” e o acompanham em outros projetos. O seu grupo Deyrolle é parceiro da UNESCO e da COP21 (acordo de Paris onde foram adotadas metas para redução do efeito de estufa) e ganhou o concurso para criar um bairro ecológico no palácio de Versalhes com 150 jardins partilhados onde vão viver 800 famílias. Os projetos estendem-se à China, onde a Deyrolle vai desenvolver um parque ecológico em Sichuan.

Como frisa o aristocrata, o projeto na Comporta “é para dar dinheiro, mas com inteligência e trazendo conhecimento e savoir-faire para que se torne um verdadeiro exemplo. Se ao contrário se fizer um contraexemplo e imobiliário turístico por todo o lado, vai ser um inferno”. Sublinha querer sobretudo “gerar economia ao território e dar trabalho às pessoas que vivem aqui”. A sua previsão é que os sete centros venham a gerar 500 empregos permanentes e cerca de €45 milhões de receitas anuais, diretas e indiretas, e que por exemplo no centro de conferências possa haver “simpósios mundiais sobre temas apaixonantes como o mar ou a alimentação”. Na Comporta também quer criar uma vila com 50 casas para “as pessoas poderem viver aqui e instalar-se com a família”, trabalhando na economia gerada com os centros agroflorestais, a parte cultural ou de conferências. E sempre na perspetiva de acomodar “as pessoas que vivem na terra e os ricos que vão chegar, é essa a beleza da vida”.

Louis-Albert de Broglie lembra que o colapso da família Espírito Santo “foi uma humilhação para a Comporta, e depois deste trauma a população não pode ter a punição do betão”. Não avança o valor da sua proposta de compra por ser “confidencial”, mas garante que é “justo” e cobre a dívida cifrada em €190 milhões. Sublinha que o seu interesse “não é especulativo”, mas visa “retribuir a esta terra a energia que ela me dá”.