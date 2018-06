Indústria do calçado em exposição e debate no Ministério da Economia

De 18 de junho a 13 de julho será possível ver novas soluções tecnológicas do cluster do calçado na rua da Horta Seca, em Lisboa, e debater o futuro desta indústria altamente exportadora no âmbito da exposição FOOture, um roteiro para a economia digital

A indústria portuguesa do calçado está de dia 18 de junho, segunda-feira, até 13 de julho em debate e exposição no Ministério da Economia, para divulgar o projeto de inovação e economia digital do setor FOOTure.

“Com esta iniciativa o Ministério da Economia alia-se ao Plano Estratégico da Indústria Portuguesa de Calçado, que tem como objetivo tornar o calçado português a grande referência internacional pela sofisticação e pela criatividade, reforçando as exportações portuguesas alicerçadas numa base produtiva nacional, sustentável e altamente competitiva, fundada no conhecimento e na inovação”, refere a Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS).

Em comunicado, a associação do sector adianta que no Espaço 560, na sede do ministério, na rua da Horta Seca, em Lisboa, estarão expostas algumas das novas soluções técnicas e tecnológicas da fileira do calçado, estando ainda agendada a realização de quatro debates temáticos sobre o futuro da indústria de calçado em Portugal. Ambas as iniciativas serão abertas ao público em geral.



“O projeto Espaço 560 do Ministério da Economia visa promover a indústria portuguesa e as suas mais-valias numa lógica contemporânea e de futuro, sendo uma das medidas da Iniciativa i.4.0”, refere a associação. E, salienta que, “através de um conceito expositivo e de ciclos de seminários temáticos, mostra-se a capacidade e o potencial de Portugal no 'design', na conceção, na produção e na comercialização de componentes e produtos das mais diversas indústrias”

.

A exposição FOOTure será inaugurada pelas 18 horas da próxima segunda-feira com a presença do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, arrancando nesse mesmo dia o ciclo de seminários, cujos temas serão "Geração 'Startup'" (dia 18 de junho), "Plataformas digitais de comércio" (dia 25 de junho), "Economia circular" (da 02 de julho) e "O 'Design' como Fator crítico" (dia 09 de julho).



O FOOTure 4.0 apresenta-se como um "roteiro para economia digital" que visa "explorar as oportunidades criadas pela Indústria 4.0", envolvendo "um novo ecossistema" de mais de 70 entidades entre empresas, 'startup' (empresas com potencial de crescimento), universidades, centros de inteligência e entidades do sistema científico e tecnológico".

A iniciativa prevê um investimento de 50 milhões de euros em inovação e economia digital para fazer do setor do calçado "líder mundial na relação com os clientes através da sofisticação do produto, resposta rápida e nível de serviço".

Com o FOOTure 4.0 pretende-se ainda atrair jovens e criar competências, qualificar a gestão de topo das empresas e promover o empreendedorismo qualificado, assim como promover a imagem coletiva da indústria.