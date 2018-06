Voar para Lisboa já (lhe) custa o dobro em taxas

As taxas nos aeroportos portugueses dispararam desde que a ANA foi privatizada no final de 2012 e concessionada à francesa Vinci – e as companhias aéreas não são as únicas visadas: os passageiros também pagam mais, em taxas que passam despercebidas no preço final de cada bilhete. Desde 2013, as taxas sobem todos os anos, sobretudo para quem voa de e para Lisboa. Há taxas que quase duplicaram: quem voa na Europa fora do Espaço Schengen, pagava €9,92 em junho de 2013, agora paga €19,22. Mais 94%.

Para continuar a ler clique AQUI