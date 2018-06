Trump só dá tréguas no futebol

União só mesmo no campo desportivo. Depois de uma cimeira do G7, no fim de semana, que mostrou profundas fraturas entre aliados comerciais históricos, ficou a saber-se esta quarta-feira que o campeonato mundial de futebol de 2026 vai decorrer nos três países que compõem o bloco económico NAFTA (acrónimo em inglês para o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio): EUA, Canadá e México. Como o “The New York Times” revelou, o próprio Presidente norte-americano, Donald Trump, empenhado na realização do evento, endereçou três cartas à FIFA. Nelas, garantiu que, apesar das suas políticas mais restritivas, não seriam colocadas quaisquer barreiras à entrada dos jogadores, equipas técnicas e adeptos das seleções estrangeiras em competição.

Mas a aliança entre os EUA e os seus parceiros económicos mais próximos fica-se por aqui. Fora do futebol, o empenho de Trump parece estar em criar cada vez mais barreiras — e lançar uma guerra comercial de espectro global. E que pode custar o crescimento mundial.

Esta quinta-feira, o Fundo Monetário Internacional, citado pela Reuters, alertou a Administração americana para o facto de que as tarifas alfandegárias que Trump pretende impor à importação de bens “ameaçam minar o sistema de comércio global, levando a respostas retaliatórias de outros países e prejudicando a economia dos EUA”. Apesar de ser esperado um crescimento sólido da economia americana este ano e em 2019, as recentes medidas fiscais lançadas “podem causar grandes riscos de 2020 em diante”, refere o relatório: “É provável que afastem o mundo de um sistema de comércio aberto, justo e baseado em regras, com efeitos adversos tanto para os EUA como para os seus parceiros comerciais”, aponta.

Tensão arrasta-se

No final de maio, Trump já tinha anunciado que, afinal, não ia renovar a isenção temporária que protegia as exportações de aço e alumínio da União Europeia, México e Canadá das novas taxas alfandegárias determinadas pela Administração norte-americana. Estes produtos vão assim ficar sujeitos a taxas de 25% e 10%, respetivamente, a partir de 20 de junho, que podem atingir €2,8 mil milhões, segundo a Bloomberg. A fenda com o Canadá abriu-se, com Otava a anunciar novas tarifas, a partir de 1 de julho, às importações norte-americanas de aço e alumínio, assim como a bens de consumo, como iogurtes, café, açúcar, papel higiénico ou eletrodomésticos.

E no último fim de semana, numa reunião especialmente tensa entre as sete economias mais industrializadas do mundo (Alemanha, Canadá, EUA, França, Itália, Japão e Reino Unido), no Quebeque, as relações azedaram ainda mais. Justin Trudeau, o primeiro-ministro canadiano, criticou a nova política alfandegária dos EUA, enfurecendo Trump, que, à última hora, decidiu retirar o apoio ao comunicado final do G7, que se posicionava contra a escalada protecionista e a redução das barreiras tarifárias. No Twitter, acusou Trudeau de fazer “declarações falsas”, chamando-lhe “fraco” e “desonesto”. Dois dias de cuidada diplomacia estilhaçados por um tweet. Num editorial do “The Financial Times”, escreveu-se que mais valia que Donald Trump tivesse levado adiante a sua ameaça prévia e nem sequer tivesse comparecido numa reunião do G7 que acabou por se tornar num G6+1. “Um fórum que costumava atuar como um comité orientador da economia mundial é agora apenas mais um teatro de combate para a guerra comercial errática do Presidente”, lê-se.

As reais implicações da fratura deixada exposta após a reunião do G7 ainda estão por apurar, com os EUA a ameaçarem aplicar taxas à importação de automóveis da Europa, num golpe que, a confirmar-se, será especialmente doloroso para a Alemanha, cuja economia deve um quarto das suas exportações de carros aos EUA. Trump lançou um guerra global. E parece só dar tréguas em 2026, nas poucas semanas em que o futebol for rei.