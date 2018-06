Príncipe francês quer tornar a Comporta um “modelo ecológico”

É um dos três interessados que já avançaram propostas para compra da Comporta (a par do consórcio de Paula Amorim e Claude Berda e da Oakvest, controlada pelo britânico Mark Holyoake). O príncipe francês Louis-Albert de Broglie, que vai à Comporta há 25 anos e onde planeia viver em permanência, tem um projeto para a região que é a antítese do tradicional desenvolvimento turístico-imobiliário — mas que tem a ambição de a tornar um “lugar que é um laboratório de produção ecológica, biodiversidade e cultura que pode ser um exemplo para o mundo”. A sua convicção é que “na Comporta não se podem reproduzir os erros feitos no Algarve, em França ou em Espanha” e que “é uma responsabilidade de Portugal ter um projeto nacional para refazer a Comporta, garantindo que não é destrutivo e vai trazer economia ao território. O mundo inteiro vai querer vir aqui para ver como se faz um bom projeto com ambições sociais e ambientais”.

Para continuar a ler clique AQUI