Guerra comercial global assusta bolsas

EUA aplicam taxas à China a partir de 6 de julho. Bruxelas e Pequim vão retaliar. Política monetária norte-americana endurece. Bolsas mundiais perdem 0,4% esta semana. Mercados emergentes perdem quase 2%

As bolsas fecharam no vermelho em quase todo o mundo na sexta-feira, com algumas exceções na Ásia (Austrália, Índia, Japão e Taiwan). A iminência de uma guerra comercial global assustou os investidores, depois de Washington marcar para 6 de julho o início do primeiro pacote de taxas aduaneiras sobre produtos chineses e de Bruxelas e Pequim anunciarem retaliações em relação ao proteccionismo da Administração Trump.

As praças de Atenas, Lisboa e Moscovo foram as que registaram maiores quedas nos principais índices, com descidas perto ou nos 2% no último dia da semana.

O efeito conjugado do risco iminente de uma guerra comercial global e do endurecimento da política monetária norte-americana, anunciado na quarta-feira, sentiu-se nas praças financeiras esta semana.

Tensões comerciais aquecem em julho

A Administração Trump anunciou que a partir de 6 de julho vai aplicar taxas aduaneiras de 25% sobre um primeiro grupo de produtos importados da China no valor de 34 mil milhões de dólares (€29 mil milhões). Posteriormente aplicará as taxas em relação a outro grupo de importações Made in China no valor de 16 mil milhões de dólares (cerca de €14 mil milhões). Pequim respondeu que retaliará “na mesma escala e com igual intensidade”, abrangendo 659 produtos importados dos EUA aplicando-lhes uma taxa alfandegária de 25%.

Depois do fiasco da cimeira do G7 no Canadá e face à aplicação desde 1 de junho das taxas aduaneiras norte-americanas sobre as importações de aço e alumínio, a União Europeia vai aplicar taxas alfandegárias a partir de julho num primeiro grupo de importações dos EUA no valor de €28 mil milhões, abrangendo um leque muito vasto, desde calças de ganga, uísque, motos e barcos de recreio, produtos agro-alimentares e de beleza Made in USA.

A juntar-se a esta conjuntura negativa para o comércio internacional, o banco central dos EUA, a Reserva Federal (Fed), decidiu subir na quarta-feira a taxa directora para o intervalo entre 1,75% e 2% e as projecções dos seus membros apontam para mais duas subidas nas reuniões de 26 de Setembro e 19 de dezembro, com os juros a situarem-se no final de 2018 entre 2,25% e 2,5%, o que compara com 0% na zona euro e uma taxa negativa de -0,1% no Japão, taxas que não deverão ser alteradas até final do ano.

Índice bolsista mundial no vermelho

Em termos semanais, o conjunto das bolsas mundiais perdeu 0,38%, segundo o índice global MSCI. A Zona Euro escapou ao vermelho, com o índice MSCI respectivo a subir 0,18% na semana, graças ao efeito benéfico das decisões do Banco Central Europeu (BCE) na quinta-feira. Também os EUA registaram um ganho ligeiro (0,09%) na semana.

As bolsas dos mercados de fronteira (que ainda não foram graduados para emergentes) lideraram as quedas semanais, registando um recuo de 3,17% no índice MSCI respectivo. O segundo grupo mais afectado foi o dos mercados emergentes, cujo índice MSCI perdeu, durante a semana, 1,9%. Os principais índices que registaram maiores descidas durante a semana foram o iBovespa de São Paulo, o RTSI de Moscovo (que abrange as 50 principais cotadas com acções denominadas em dólares), o composto de Shenzhen (na China, a segunda bolsa depois de Xangai) e o Hang Seng de Hong Kong, com quedas acima de 2%.

A decisão do BCE na quinta-feira em prolongar até final do ano o programa de compra de ativos (mais €45 mil milhões de aquisições no último trimestre) e em garantir que não sobe as taxas de juro pelo menos até ao final do verão do próximo ano gerou um impacto positivo semanal nas bolsas da zona euro.

Os dois principais índices que mais subiram na zona euro, em termos semanais, foram o MIB da bolsa de Milão (ganho de 3,9%) e o DAX da bolsa de Frankfurt (avanço de 1,9%). O PSI 20, em Lisboa, perdeu 0,82% durante a semana, em divergência com a tendência na zona euro. Mario Draghi, o presidente do BCE, acentuou na conferência de imprensa na quinta-feira, que o "euro é irreversível" e desdramatizou a situação em Itália, considerando que não há sinais de contágio italiano à zona euro.

Radar de risco para seis emergentes

A conjugação do endurecimento da política monetária norte-americana (prevendo-se, agora, que a Fed concretize quatro subidas dos juros em 2018, em vez de três, acelerando o encarecimento do dólar) e o aquecer em julho das guerras comerciais dos EUA, pelo menos, com a China e a União Europeia estão a ter um impacto negativo mais importante em seis economias emergentes que fazem parte do radar de risco dos investidores.

O grupo de risco é formado pela Argentina, Turquia, Brasil, México, Indonésia e África do Sul, se tomarmos em linha de conta o afundamento das bolsas na ordem dos dois dígitos e a desvalorização das moedas respectivas face ao euro e ao dólar. No caso do Brasil e do México há ainda uma elevada incerteza política. O México tem eleições a 1 de julho, com a probabilidade de uma vitória do candidato de esquerda, e o Brasil vai às urnas em outubro, numa situação ainda não clarificada.

O caso da Argentina voltou a destacar-se negativamente esta semana. A equipa dirigente do Banco Central da República Argentina demitiu-se e o governador foi substituído por Luis Caputo, até, então, ministro das Finanças. O peso continua a afundar-se apesar do Fundo Monetário Internacional poder vir a aprovar um pacote de 50 mil milhões de dólares (€43 mil milhões), o maior de sempre da organização liderada por Christine Lagarde. O peso acumula nos últimos doze meses uma quebra de 71% face ao dólar e regista uma desvalorização de 81% face ao euro. A bolsa de Buenos Aires afundou-se 35% desde início do ano, a quebra mais elevada entre os emergentes. Desde 20 de abril, quando se iniciou o colapso do peso, o banco central já gastou quase 13 mil milhões de dólares (o equivalente a €11 mil milhões) das suas reservas, que desceram esta semana para 48,9 mil milhões de dólares (€42 mil milhões).