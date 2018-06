BCE prolonga balão de oxigénio por mais três meses

O programa de aquisição de ativos no mercado da zona euro conhecido como quantitative easing (QE, no acrónimo) vai terminar no final deste ano. O Banco Central Europeu (BCE) decidiu, finalmente, esta quinta-feira anunciar o fim da época de compras. Fê-lo por unanimidade na Estónia, em Riga, que ficará associada como a cidade do fim do QE. O que não era esperado por muitos analistas, que previam que a decisão só fosse anunciada nas reuniões do conselho de julho ou mesmo de setembro.

