Até as meias estão a ficar inteligentes

Um dia, um cliente da Faria da Costa desabafou que não podia acompanhar uma etapa do rali da Suécia porque não aguentava estar horas seguidas com os pés gelados. A empresa, gerida por Álvaro Costa e o seu filho Nuno, agarrou a ideia, investiu no trabalho de laboratório e criou a WyFeet, uma meia inovadora que garante pés quentes, a várias temperaturas, e acrescenta muito valor ao seu negócio. Mas esta é apenas uma das histórias que as empresas portuguesas especializadas na produção de meias têm para contar.

