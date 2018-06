Raize entra na bolsa portuguesa em julho

Já há data para a entrada em bolsa da Raize, a fintech que gere plataforma de crowdfunding e bolsa de empréstimos que permite a particulares financiarem pequenas e médias empresas (PME). A partir desta segunda-feira, 18 de junho, os investidores de retalho e institucionais podem adquirir as primeiras ações da fintech até 12 de julho, dia em que termina a oferta pública de venda (OPV) inicial. Depois disso, as ações serão negociadas na Euronext.

Nesta operação - cujos resultados serão apurados a 13 de julho - a empresa vai dispersar até 25% do capital, informa a empresa em comunicado enviado ao Expresso esta sexta-feira. A Raize vai disponibilizar um total de 750 mil ações, a um preço fixo de dois euros, que representam 15% do seu capital social.

O montante total da oferta é de €1,5 milhões, para uma capitalização bolsista inicial de €10 milhões.

No mínimo, cada investidor tem de investir €100 (que correspondem a 50 ações) e, no caso da procura exceder a oferta, proceder-se-á ao rateio das ofertas de forma proporcional. “O rateio será aplicado, numa primeira instância, apenas a ordens de valor superior a mil euros, com o objetivo de promover um valor mínimo para os pequenos investidores e com isso garantir uma maior diversificação da base acionista da empresa”, explica a Raize.

A colocação da fintech em bolsa fica a cargo do banco de investimento Haitong, do ActivoBank e do banco Best.

Criada em 2015, a FinTech já providenciou mais de 14 milhões de euros em financiamento a PME portuguesas, nas quais investiram mais de 19 mil pessoas num total de 714 operações de mercado.