Parpública reembolsa 757,5 milhões de euros antecipadamente à banca

Empréstimo foi contraído em 2013 pela Parpública, atingindo a maturidade em 2042, “tendo a sua amortização sido antecipada em cerca de 25 anos”

A Parpública reembolsou hoje antecipadamente 757,5 milhões de euros de um empréstimo sindicado que tinha feito em 2013 e que vencia em 2042, foi anunciado nesta sexta-feira. Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Parpública informa que "foi hoje efetuado o reembolso antecipado da totalidade do capital em dívida do empréstimo sindicado contraído junto do BST [antigo Banco Santander Totta], do BCP, do BES (atual Novo Banco) e da Caixa Geral de Depósitos" e que foram cancelados "os instrumentos de cobertura de taxa de juro que lhe estavam associados".

Estas operações envolveram o pagamento de um valor global de 757,5 milhões de euros. Este empréstimo foi contraído em 2013 pela Parpública, atingindo a maturidade em 2042, "tendo a sua amortização sido antecipada em cerca de 25 anos". "Com este reembolso antecipado, a dívida da Parpública, que em 2017 registou uma significativa redução de cerca de 25% (quase mil milhões de euros), irá prosseguir a sua trajetória descendente, neste caso concomitantemente com a redução do crédito que esta holding detém sobre o Estado", termina a empresa.

A Parpública - Participações Públicas, SGPS, é uma sociedade gestora de participações sociais de capitais exclusivamente públicos, constituindo um instrumento empresarial do Estado.