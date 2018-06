Inflação na Zona Euro acelerou para 1,9% em maio

Índice de preços na União Europeia subiu no mês passado. Roménia e Estónia foram os países com as maiores taxas de inflação em maio

A taxa de inflação na Zona Euro fixou-se em 1,9% em maio, acima dos 1,3% registados em abril, anunciou esta sexta-feira o Eurostat, o organismo oficial de estatísticas da União Europeia (UE). No mercado total da UE a inflação em maio chegou a 2%. Os países com as taxas de inflação mais altas em maio foram a Roménia e Estónia (com 4,6% e 3,1%, respetivamente). Os países com os menores aumentos de preços foram a Irlanda e a Grécia (com taxas de inflação de 0,7% e 0,8%). Relativamente a abril as taxas de inflação aceleraram em 26 países, tendo ainda havido um Estado-membro com uma taxa inalterada e outro onde o índice de preços recuou. Portugal ficou abaixo da inflação média da Zona Euro, com uma subida do índice de preços ao consumidor de 1,4% em maio, acima dos 0,3% de abril.