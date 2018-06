Gazprom russa retoma conversações com Seul sobre gasoduto que atravessa a Coreia do Norte

Seul contactou a Gazprom “sobre a possibilidade de retomar o projeto” na sequência das mudanças de conjuntura política nas relações entre Coreia do Sul e Coreia do Norte

O gigante do gás russo Gazprom retomou as conversações com a Coreia do Sul sobre a construção de um gasoduto que atravessará território norte-coreano, anunciou nesta sexta-feira a empresa estatal russa. De acordo com o vice-presidente do conselho diretivo da empresa, Vitali Markelov, trata-se de um projeto cuja discussão remonta a 2011.

"Definimos as rotas e negociávamos quer com a parte sul-coreana como com a norte-coreana, mas as relações entre as duas Coreias deterioraram-se e tivemos de interromper as conversações", explicou o responsável à agência noticiosa RIA Novosti. No entanto, a conjuntura política alterou-se, e Seul contactou a Gazprom "sobre a possibilidade de retomar o projeto". "Nesse sentido foram efetuadas uma série de negociações que prosseguem até agora", explicou.

As duas Coreias, tecnicamente ainda em guerra, atravessam um degelo diplomático com o reinício dos contactos de alto nível para a aplicação dos acordos sobre desnuclearização e cooperação, com a participação dos Estados Unidos.