Fundo alemão compra 2% da EDP Renováveis e quer ter um lugar na administração

O fundo alemão Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, gerido pela Shareholder Value Management, anunciou a compra de 17,6 milhões de ações da EDP Renováveis, correspondentes a 2% do capital da empresa, e a intenção de eleger um representante seu na administração.

Em comunicado, aquele fundo revela ter concertado posições com outros acionistas para nomear um novo administrador para a EDP Renováveis. Estes investidores no seu conjunto detêm 6% do capital da empresa portuguesa.

O representante destes acionistas minoritários é o advogado espanhol Alejandro Fernandez de Araoz, que deverá ser aprovado para a administração da EDP Renováveis na assembleia geral de acionistas que a empresa realizará a 27 de junho em Madrid.

Na convocatória desta assembleia geral a EDP Renováveis já havia indicado que iria criar no próximo mandato um lugar para um novo administrador indicado pelos acionistas minoritários, sem identificar, contudo, quem seria o representante.

A EDP Renováveis é controlada em 82,6% pela EDP e é atualmente alvo de uma oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela China Three Gorges.