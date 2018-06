Chuva e Páscoa penalizaram hotéis portugueses em abril

Os hotéis portugueses registaram em abril 4,7 milhões de dormidas, com uma quebra de 8,4% relativamente ao mesmo mês do ano passado. A procura por parte de turistas nacionais teve uma queda mais acentuada do que a dos turistas estrangeiros.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), as dormidas de residentes em Portugal baixaram 9,3% em abril, enquanto as de turistas estrangeiros desceram 8%.

O INE avança duas explicações para a queda da procura na hotelaria. Por um lado, em 2018 impulsionou o turismo mais em março do que em abril. Por outro lado, o mês de abril teve “acentuada pluviosidade”.

Apesar da descida no número de dormidas, os hotéis portugueses conseguiram em abril um aumento de 2% nos seus proveitos, para 277 milhões de euros. Em março os proveitos hoteleiros tinham crescido 17,5% em relação ao ano passado.

No conjunto dos primeiros quatro meses do ano o número de dormidas ascendeu a 14,1 milhões, com um incremento de 1,6% em termos homólogos. A faturação da hotelaria apresenta um crescimento de 9,5% relativamente ao ano passado, para 787 milhões de euros.