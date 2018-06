Governo dá luz verde à venda das operações da CGD em Espanha e África do Sul

O Governo já deu luz verde para que os investidores interessados no Banco Caixa Geral, em Espanha e no Mercantil Bank, na África do Sul apresentem propostas vinculativas. Entra-se assim numa nova fase de venda destas operações.

A informação que consta do comunicado do Conselho de Ministros é escassa, referindo apenas que " aprovou hoje (quinta-feira) as resoluções que determinam a seleção dos potenciais investidores admitidos a participar na fase subsequente do processo de alienação de ações detidas pela Caixa Geral de Depósitos".

Segundo o jornal espanhol Expansión, no banco da Caixa em Espanha estão interessados três investidores, a saber o Abanca (que comprou a operação do Deutsche Bank em Portugal), o Cajamar e o fundo Cerberus.

Ainda segundo o Conselho de Ministros, "os investidores selecionados serão convidados a desenvolver diligências informativas e a proceder à apresentação de propostas vinculativas de aquisição das ações", concluindo-se assim mais um passo "estratégico para a execução do calendário dos compromissos subjacentes à recapitalização da CGD pelo Estado".

Sabe-se que o Governo dará preferência aos compradores que garantam a continuidade de relacionamento com a comunidade portuguesa residente quer em Espanha quer na Africa do Sul, ou com ligações a Porutgal.

A venda destas duas operações, assim como a venda da operação no Brasil foi negociada com Bruxelas como moeda de troca da recapitalização do banco público acordada em 2016 e aprovada em 2017. A venda da operação da Caixa no Brasil está mais atrasada.