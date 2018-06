CTT e Sonae vão investir até 15 milhões em parceria para a área das encomendas

Objetivo desta parceria entre a Sonae e os CTT “é explorar oportunidades de negócio no sector do comércio electrónico”, de acordo com um comunicado conjunto

Os CTT e a Sonae avançaram com uma parceira, através da criação de uma empresa, detida em partes iguais, para operar no negócio do expresso de encomendas. O investimento situar-se-á entre os 10 e os 15 milhões de euros.

O objetivo desta parceria entre a Sonae e os CTT “é explorar oportunidades de negócio no sector do comércio electrónico”, anunciaram esta quinta-feira as empresas em comunicado. Querem, sublinham, fazer uma “forte aposta” nesta área, com “foco nas pequenas e médias empresas e em marcas portuguesas, através de um posicionamento assente em proximidade”.

“O acordo foi hoje assinado e visa a constituição de uma sociedade que terá como acionistas a Sonae (50%), empresa de referência na área de retalho, e os CTT (50%), empresa de referência no segmento de expresso e encomendas. O investimento necessário para a implementação do projeto será de 10 a 15 milhões de euros nos primeiros anos de operação, repartido em partes iguais entre as duas empresas”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Os dois grupos dizem ter ainda ter “competências complementares que irão aproveitar na criação de um marketplace que preste serviços integrados de intermediação de relações comerciais entre comerciantes e consumidores”.