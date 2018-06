Verdes querem obras urgentes no IP3

Os Verdes entregaram na Assembleia da República um Projeto de Resolução onde recomendam ao Governo a requalificação urgente do Itinerário Principal 3 (IP3) no seu percurso entre Coimbra e Viseu.

Em simultâneo, defendem a realização de obras de alargamento daquela via rodoviária para duas faixas em cada sentido e seja colocado separador central. Por outro lado, exigem ainda ao Governo que garanta medidas de segurança aos utilizadores até à conclusão das obras, “nomeadamente a estabilização dos taludes, a reparação do piso, desde logo brechas e abatimentos, a drenagem das águas pluviais, a intervenção nos cruzamentos de nível, mecanismos para evitar a entrada de animais na via, substituição/colocação de proteções laterais e colocação de sinalização e que após conclusão sejam assegurados corredores ecológicos como forma de mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas e criadas condições para a deslocação de animais”.

Numa nota hoje divulgada, os Verdes recomendam ainda ao Governo que garanta a não aplicação de portagens naquela rodovia, após a conclusão das obras que lhe ião conferir perfil de autoestrada.