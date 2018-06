Crescimento do PIB dos países do G20 abranda ligeiramente

O Produto Interno Bruto (PIB) dos países do G20 cresceu 0,9% no primeiro trimestre do ano, apenas mais 0,1% do que nos últimos três meses de 2017. As estimativas, provisórias, foram esta terça-feira divulgadas pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE).

Em termos homólogos, o PIB do grupo formado pelos líderes das 20 maiores economias do mundo aumentou 3,9%, menos que no trimestre anterior (em que subia 4%). A Índia foi o líder do crescimento (7,4%) e o Japão o que menos cresceu (1,1%).

A África do Sul e o Japão registaram uma contração do crescimento do PIB de (-0,5% e -0,2%, respetivamente), que compara com crescimentos no mesmo período do ano anterior.

E enquanto França, Reino Unido e Alemanha abrandaram significativamente o seu crescimento, este também abrandou em países como os Estados Unidos, China, Canadá e Itália.

Pelo contrário, na Coreia do Sul houve uma recuperação, com o crescimento do PIB a situar-se em 1% nos primeiros três meses do ano, depois de no mesmo período do ano anterior ter reduzido 2%. Austrália, Turquia, México, Brasil e Índia também estiveram a crescer.

O abrandamento do crescimento do PIB sentiu-se também nos países da zona euro e da União Europeia, que cresceram apenas 0,4% - menos que no trimestre anterior e nos três meses homólogos de 2017 (0,7%).