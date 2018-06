ANA investe 11 milhões em novo check in e diz que o Governo já pode avançar com Montijo

Empresa investe 11 milhões de euros em novo check-in no aeroporto de Lisboa para aumentar a capacidade. Diretor da ANA diz que governo tem "todas as condições para avançar com o novo aeroporto complementar do Montijo

O investimento de 11 milhões de euros no check in feito pela ANA no aeroporto Humberto Delgado foi executado em seis anos, explicou João Nunes, diretor do aeroporto de Lisboa. Com este investimento o aeroporto de Lisboa terá maior capacidade de check-in e de espaço para os largar as malas, somando 30 balcões aos 112 que já existem.

João Nunes disse em conferência de imprensa esta terça-feira que o Governo tem todas as condições reunidas para avançar com o novo aeroporto complementar do Montijo.

"Da parte da ANA, havia matérias pendentes que tinham a ver com estudos ambientais, que já estão entregues. O Governo terá todos os elementos necessários à tomada de uma decisão", afirmou o responsável, citado pelo Jornal de Negócios. Sublinhou também a importância de que esta decisão "seja tomada rapidamente".

João Nunes admitiu que há um problema de organização e capacidade do espaço aéreo. O uso do Montijo, sublinhou, é uma solução que tornará possível realizar 46 a 48 movimentos por hora quando hoje são 40.