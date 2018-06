Tivoli entra no Alentejo com hotel de cortiça

O Ecorkhotel, a três quilómetros do centro histórico de Évora, vai passar a ser da marca Tivoli a partir do segundo semestre

A cadeia de hotéis Tivoli prepara-se para entrar no Alentejo no segundo semestre deste ano, através da Ecorkhotel, Évora -Suites & Spa, uma unidade hoteleira cujo conceito está associado à cortiça.

Designado de Tivoli Évora Ecoresort, o hotel fica a três quilómetros do centro histórico da cidade alentejana. Trata-se do 14º hotel da marca da Tivoli, que além de Portugal também tem está presente no Brasil e no Qatar, e é detida pelo grupo tailandês Minor, na sequência da compra da cadeia hoteleira ao ex-grupo Espírito Santo.

O novo hotel Tivoli conta com 56 suites distribuídas por uma propriedade de 38 mil metros quadrados, um spa, e um dos seus principais trunfos é o facto de estar rodeado por sobreiros, azinheiras e oliveiras centenárias.

Segundo o grupo Tivoli, parte da renovação do hotel envolve a construção uma villa exclusiva com nove quartos e uma piscina exterior privada.

Em Portugal, a Tivoli tinha até à data presença hoteleira em Lisboa, Sintra e Algarve. No Brasil, marca está presente em São Paulo e ne estado da Bahia (com o resort Praia do forte). No Qatar, a cadeia adicionou recentemente ao seu portfólio o Souq Waqif Boutique Hotels by Tivoli no centro histórico de Doha.