Preço das casas aumenta 14,2% no primeiro trimestre

O preço de venda das casas em Portugal subiu 14,2% em março deste ano, face ao mesmo mês de 2017, de acordo com os mais recentes resultados do Índice de Preços Residenciais (IPR) da base de dados Confidencial Imobiliário.

"A variação homóloga registada no primeiro trimestre de 2018 é não só a maior do século, como é mesmo necessário recuar ao primeiro trimestre de 1992, ou seja, 26 anos, para encontrar um registo de evolução dos preços superior ao agora verificado (a valorização foi então de 16,1%)", refere uma nota da Confidencial Imobiliário (CI).

De acordo com os responsáveis da CI, aquele comportamento leva a que, pela primeira vez desde a crise financeira, os preços das casas tenham superado o pico máximo atingido no mercado (3º trimestre de 2007), estando agora 2,1% acima.

"No final do ano passado, apesar da recuperação que se vem sentindo desde a segunda metade de 2013 e que intensificou o ritmo a partir de meados de 2015, os preços das casas mantinham-se 0,9% abaixo desse pico de há mais de dez anos", prossegue a análise de CI.

A subida registada no primeiro trimestre deste ano volta a acelerar, segundo a análise da CI, o ritmo de valorização homóloga das casas, que nos dois trimestres anteriores tinha sido de respetivamente 10,0% e 12,8%, confirmando a tendência de intensificação que se vem fazendo sentir desde o 3º trimestre de 2015 e que foi apenas interrompida (e de forma muito ligeira) no final de 2016. "Este resultado é também influenciado pelo crescimento trimestral dos preços há 11 trimestres consecutivos. Em março, a taxa de variação trimestral atingiu os 3,1%, mantendo este indicador acima do patamar dos 3,0%, um patamar observado desde meados do ano passado", concluem os responsáveis da CI.

De referir que aquele indicador é apurado a partir da informação sobre preços efetivos de transações captados no âmbito do SIR-Sistema de Informação Residencial, da Confidencial Imobiliário.