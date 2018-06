Negócio na indústria cresce 12,7% em abril

O índice de volume de negócios na indústria cresceu 12,7% em abril face a igual mês de 2017 e menos 0,3% do que em março. Já no que diz respeito aos índices do emprego, remunerações e horas de trabalhadas todos cresceram em abril

Em abril, o índice de volume de negócios na Indústria registou uma variação homóloga nominal de 12,7% em abril, um decréscimo de -0,3% face a março. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o índice relativo ao mercado nacional aumentou 11,8% face a igual período de 2017, verificando-se um acréscimo de 1,3% face ao mês anterior. No mercado externo cresceu 13,9%, embora tenha descido -2,6% no mês precedente. Já no que toca aos índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas, em abril, as variações homólogas registaram crescimentos de 3,5%, 6,8% e 4,4%, respetivamente.O INE refere que também registaram crescimentos face a março de 3,3%, 5,5% e 1,2% respetivamente. Para as vendas na indústria para o mercado nacional contribuiu mais o agrupamento de Energia, seguido dos bens de consumo, assim como o índice de bens de investimento. No mercado externo o principal contributo foi dado, segundo o INE, pelo agrupamento de bens de investimento - cresceu 36,7% - ,mais 12,2% do que em março.