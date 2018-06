Ferrovia. IP lança renovação do troço entre Espinho e Gaia

Mais um concurso na Linha do Norte. A empreitada tem um preço de referência de 49 milhões de euros

A Infraestruturas de Portugal IP) lançou esta segunda-feira a empreitada para a renovação do troço de 17 quilómetros da linha do Norte entre Espinho e Vila Nova de Gaia.

O concurso aponta como preço base 49 milhões de euros mas, a avaliar pelas adjudicações ferroviárias mais recentes, a proposta vencedora deverá apresentar um desconto de pelo menos 15%.

A modernização do troço envolve também a eliminação de 18 passagens de nível (rodoviárias e pedonais), através da construção de desnivelamentos, a elevação e alargamento de plataformas de acesso de estações e apeadeiros, reformulação do layout das estações de Granja e Gaia e a criação de duas vias eletrificadas para aumentar a capacidade da via no transporte de mercadorias.

A empreitada agora lançada faz parte da modernização da ligação Ovar-Gaia da Linha do Norte e será realizada de modo faseado para atenuar os efeitos na circulação. O troço Ovar - Gaia envolve um investimento de 160 milhões de euros, contando com financiamento comunitário de 85%.

O concurso para o troço entre Ovar e Espinho será lançado no segundo semestre de 2019.