Licenças para casas novas sobem 25%

O número de licenças para construir casas novas está a crescer em Portugal. De acordo com dados da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), nos primeiros dois meses do ano foram atribuídas 1734 licenças referentes a construções novas a realizar em todo o país, o que representa um aumento de 24,7% face ao mesmo período de 2017.

“Estamos a constatar uma maior dinâmica na construção nova, que se está a traduzir num aumento de novos projetos”, diz ao Expresso o presidente da associação, Manuel Reis Campos, adiantando que este crescimento já se tinha começado a sentir nos anos anteriores.

De facto, em 2017 atribuíram-se 17264 licenças para casas novas o que, “comparativamente com 2014 — ano em que se atingiu o mínimo histórico de 8.317 alojamentos novos licenciados —, representa um crescimento de 107,7%. Ou seja, em três anos, o número de alojamentos novos licenciados mais que duplicou”, acrescenta.

“Este fenómeno e a evolução positiva que se verifica em termos globais [ou seja, também na reabilitação e não só em Lisboa e Porto] deve-se ao facto de, inequivocamente, estarmos a atravessar uma conjuntura favorável para o mercado imobiliário, alicerçada nas baixas taxas de juro e na pouca atratividade dos produtos oferecidos pela banca, acompanhada ainda pelo bom momento ao nível do turismo e da atração de investimento estrangeiro, o que tem permitido esta trajetória positiva. Recordo que, em 2017, o investimento imobiliário apresentou um crescimento de 21%, atingindo os 22 mil milhões de euros, dos quais 4,7 mil milhões correspondem a investimento estrangeiro”, explica.

Contudo, não só ainda não chega para fazer frente à procura que tem existido, principalmente de casas que são depois colocadas no mercado a preços mais acessíveis, como está ainda muito longe dos pedidos atribuídos pelas autarquias em 2008, o ano em que começou a crise para o sector, depois da queda do banco Lehman Brothers nos EUA.

“Há 10 anos foram licenciados 45.915 alojamentos novos, pelo que apesar dos acréscimos significativos observados nos últimos anos, o nível de produção ainda se encontra em níveis muito inferiores ao verificado no passado recente”, diz ainda Reis Campos. Resta saber se alguma vez voltaremos a chegar a esses valores, mesmo havendo necessidade de mais oferta.

Nos últimos três anos tem-se assistido a um aumento considerável das obras de reabilitação e este ano não está a ser diferente. Nos primeiros dois meses de 2018 foram licenciados pelas Câmaras Municipais um total de “550 obras de reabilitação de edifícios habitacionais, o que representa um crescimento de 8,5%, em termos homólogos”, diz Reis Campos.

Contudo, nota, este valor está longe de ser representativo do que realmente se passa no mercado.

Reabilitações não são contabilizadas

“Não podemos ignorar que a esmagadora maioria das intervenções de reabilitação não necessitam de licenciamento municipal pelo que passam ao lado destes registos. Esta é uma realidade que por isso não tem enquadramento estatístico e que, apesar da evidente dinâmica a que estamos a assistir, traz maiores desafios em matéria de regulação de mercado e de controlo da informalidade e da clandestinidade que tem de ser combatida, tendo as Câmaras Municipais e o IMPIC (Instituto Regulador) um papel central a desempenhar nesta matéria”, alerta.

Talvez por isso o número de licenças emitidas para reabilitação tenha sido sempre inferior ao da construção nova, mesmo durante a crise, quando se fazia muito pouco de qualquer tipo de obra.

“Desde 1995, ano em que se iniciou a série do Instituto Nacional de Estatística (INE) relativa às licenças emitidas pelas Câmaras Municipais para edifícios habitacionais, o peso da construção nova foi sempre superior ao da reabilitação”, repara Reis Campos, acrescentado que é uma situação “comum a todas as regiões do país”.

“A reabilitação urbana, apesar do grande aumento visível nos últimos anos nos centros urbanos das principais cidades do país, ainda tem um peso relativamente pequeno numa análise em termos nacionais e numa comparação com outros países europeus”, conclui.