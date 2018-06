“Em Portugal, lutamos contra um chorrilho de leis sem sentido”

Com quase 18 anos, o que torna a empresa tão apetecível aos olhos dos investidores?

As valorizações são indexadas aos ritmos de crescimento e ao potencial do mercado. E cada mercado acaba por ter uma altura em que está em fase de grande crescimento, que é o que nos acontece, na categoria em que concorremos, a das plataformas de low code. Nós entrámos no mercado muito cedo. Começámos em 2001 e lançámos a primeira versão do produto no ano seguinte. Estávamos completamente à frente do mercado e tivemos de esperar uma série de anos até a indústria chegar ao nosso nível. Quando aconteceu esta ronda, já estávamos posicionados para sermos os líderes, com presença em 54 países. Temos uma proposição de valor muito entusiasmante para os investidores.

