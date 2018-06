CTG abre eólicas no offshore chinês à EDP

A China Three Gorges (CTG) garante o acesso ao mercado chinês das eólicas offshore (em mar aberto) à EDP, o maior mercado do mundo neste segmento das energias renováveis. Este é apenas um dos cinco pilares do plano industrial que a CTG defende para a elétrica portuguesa, caso seja bem-sucedida a oferta pública de aquisição que tem em cima da mesa.

Para continuar a ler clique AQUI