Braga brilha nos ‘óscares’ da exportação

Agora que o Instituto Nacional de Estatística (INE) já divulgou o valor das mercadorias exportadas por cada um dos 308 municípios portugueses até 2017, o Expresso foi à procura dos concelhos que mais têm contribuído para impulsionar as vendas ao estrangeiro, não só no último ano, mas desde que a economia portuguesa bateu no fundo em 2013.

Se a crescente viragem de Portugal para o exterior desse um filme, os protagonistas seriam os municípios listados nos três rankings desta página. E se houvesse direito a ‘óscares’, Braga seria o município vencedor porque deu o o maior salto nas vendas ao exterior (primeiro ranking) desde 2003. Mas está também, além disso, no top dos municípios que mais euros acrescenta às exportações(segundo ranking) e do dinamismo (terceiro ranking).

Sem surpresa, no entanto, no topo da lista dos maiores exportadores de 2017 surge Lisboa. É a sede das grandes empresas que costumam contabilizar na capital do país todas as vendas ao estrangeiro, mesmo quando operam em vários outros municípios portugueses. Mas a capital portuguesa tem perdido peso nas exportações nacionais, ao contrário de Palmela, que deve o segundo lugar à Autoeuropa, ou de Vila Nova de Famalicão, que mantém o terceiro lugar graças a grandes fabricantes como a Continental Mabor.

Fora do pódio, além de Braga que saltou do 12º lugar em 2015 para 7º no ano passado, com um reforço do peso nas exportações de mercadorias 1,6% para 2,7%, há ainda outro município que se destacou pela recente escalada no top ten dos grandes exportadores: a Maia. Hoje em 5º lugar, era 9º em 2013.

Top valor e dinamismo

Convém notar que cerca de um décimo do aumento das exportações portuguesas de mercadorias portuguesas entre 2013 e 2017 se deve exclusivamente a Braga. Só as vendas deste município subiram €724 milhões, duplicando para um valor anual de €1,5 mil milhões. É por isso que Braga lidera o segundo ranking, à frente de potências exportadoras como Palmela e Maia.

Os 20 municípios deste segundo ranking respondem por mais de dois terços de todo o acréscimo das exportações do país desde 2013. E Bragança, São João da Madeira, Vila Nova de Cerveira, Trofa, Gondomar ou Leiria merecem especial destaque pois, embora não constem do primeiro ranking dos municípios mais exportadores, têm contribuído para engrossar as exportações nacionais em centenas de milhões de euros em anos recentes.

Só em 2017, as exportações de Braga subiram €386 milhões, um valor só superado por Lisboa. Quem consultar as estatísticas do INE, verá Setúbal a crescer mais em 2017. Mas tal deve-se a questões administrativas ligadas à organização do grupo The Navigator Company, que terá transferido a contabilização de exportações de Vila Velha de Ródão (menos €1,3 mil milhões em 2017) para Setúbal (mais €1,3 mil milhões em 2017).

No terceiro ranking, estão os municípios que, exportando um mínimo de €100 milhões por ano, conseguiram fazer crescer as vendas ao estrangeiro bem acima da média nacional entre 2013 e 2017.

O ranking é liderado por quem mais do que duplicou as suas exportações nos últimos anos: Odemira, Bragança e Beja. Mas Braga — que exporta mais sozinha do que estes três municípios juntos — surge logo em 4º lugar, com um crescimento de 93% desde 2013, um ritmo seis vezes superior à média nacional. De realçar que as exportações de Braga aumentaram 35% só no último ano. Excluindo o tal súbito aumento de natureza administrativa de Setúbal, nenhuma outra potência exportadora apresenta tanto dinamismo.

Braga = Autoeuropa

“Portugal tem uma nova Autoeuropa que é o que está a acontecer em Braga”, diz ao Expresso o presidente da Invest Braga, Carlos Oliveira, aludindo ao crescimento extraordinário do cluster em torno da Bosch, à expansão da Aptiv (a ex-Delphi que, por sinal, contabiliza €500 milhões de exportações de Braga em Lisboa), ao dinamismo da Universidade do Minho e demais protagonistas que estão a pôr o município no radar nacional e internacional.

Com o apoio da autarquia, das associações empresariais e de organismos públicos criou-se um ambiente ‘pró-business’ que atrai novos negócios e expande os que já existem. “O nosso modelo de desenvolvimento assenta no conhecimento, no talento qualificado, na inovação. Não é só produção made in Braga, mas criação invented/designed in Braga... No mundo, há cinco grandes players quanto ao automóvel do futuro e dois já estão cá”, diz Carlos Oliveira.

Confrontando as exportações com as importações de mercadorias, o presidente da Invest Braga mostra os frutos desta geração de riqueza: “Desde 2013, o nosso excedente comercial mais do que duplicou (116%) para €557 milhões em 2017, quando na região Norte só cresceu 13% e em Portugal decresceu 43%. “Temos um crescimento diferente face ao resto do país.”