Adeus arquivos em papel. Faturas poderão ser digitalizadas

O Governo está a ultimar legislação que permitirá às empresas passarem a ter os seus arquivos contabilísticos em suporte digital. A medida é para avançar já em 2019 e permitirá aos operadores económicos acabar com as pilhas de papel, poupando custos de armazenamento e agilizando procedimentos administrativos. A novidade foi avançada ao Expresso pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que acrescenta ainda que este choque tecnológico permitirá às empresas alojar os seus servidores em qualquer país da União Europeia ou, mediante autorização prévia da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), também fora do espaço europeu.

Para continuar a ler o artigo clique AQUI