Portugal regressa na próxima quarta-feira ao mercado da dívida com juros em alta

O Tesouro vai realizar dois leilões de Obrigações a 5 e 10 anos a 13 de junho num contexto de subida das taxas no mercado secundário. O objetivo é colocar entre 750 e 1000 milhões de euros anunciou o IGCP esta sexta-feira

O Tesouro regressa na próxima quarta-feira, dia 13 de junho, ao mercado da dívida para colocar entre 750 e 1000 milhões de euros em dois leilões de Obrigações a 5 e 10 anos, anunciou esta sexta-feira a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).

A operação do IGCP realiza-se num contexto de subida dos juros (yields) dos títulos dos periféricos da zona euro no mercado secundário da dívida em virtude do contágio italiano. As taxas para as obrigações portuguesas atingiram esta sexta-feira 0,874% e 2,03% nos títulos a 5 e 10 anos respetivamente.

Recorde-se que, no último leilão realizado pelo IGCP a 9 de maio, o Estado pagou 0,529% no prazo a 5 anos e 1,67% na maturidade a 10 anos, os juros mais baixos de sempre em operações deste género.