Exportações portuguesas aumentam 18,1% em abril

Em abril, as exportações portuguesas de bens aumentaram 18,1%, contrariando a tendência de quebra (-5,4%) do mês anterior, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Do lado das importações, a subida foi de 13,1%, o que representa, também, uma aceleração comparativamente aos 0,7% registados em março, referem as estatísticas do comércio internacional do INE.

O saldo da balança comercial ficou nos 1,253 mil milhões de euros, o que representa uma descida de 39 milhões face ao mesmo mês de 2017.

"No trimestre terminado em abril de 2018, as exportações e as importações de bens aumentaram, respetivamente, 5,2% e 7,1% face ao mesmo período de 2017", diz o INE.

Por categorias de bens, o destaque em abril vai para o material de transporte, que registou um aumento das exportações de 46%. Do lado das importações, as maiores subidas foram sentidas nos fornecimentos industriais (18,1%) e máquinas e outros bens de capital (17,6%).

Tendo em conta os principais países de destino em 2017, as exportações para Espanha, França e Alemanha apresentaram os maiores aumentos homólogos em abril, com crescimentos de 17,6%, 25% e 24% respetivamente.