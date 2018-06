BCP e telecomunicações pressionam o PSI20

Bolsa de Lisboa abre em baixa e acompanha a tendência das principais praças europeias

O índice PSI20, o principal indicador da bolsa de Lisboa, abriu hoje em baixa, a perder 0,49%, nos 5596,3 pontos, pressionado pelo BCP (-1,15%) e pelo sector das telecomunicações, com a NOS a baixar 0,26% e a Pharol a cair 1,14%.

Numa sessão em que apenas 4 das 18 cotadas seguem em terreno positivo, a Sonae (-0,64%) e a Jerónimo Martins (-0,48%) também estão a cair.

A EDP segue a ganhar 0,18% no dia em que os órgãos sociais da empresa têm de se pronunciar sobre a OPA da Three Gorges, da China, e sete dos seus administradores, incluindo o presidente executivo da empresa, António Mexia, têm de dizer se vendem as suas ações.