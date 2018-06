CaixaBank reforça posição no BPI e passa a deter mais de 94% do capital social

CaixaBank pagou um preço médio de 1,45 euros por ação e um valor total de 518 mil euros

O espanhol CaixaBank reforçou a posição no BPI com a compra de 357.244 ações ordinárias, passando a deter 94,053% do capital social da instituição financeira, foi nesta quinta-feira comunicado ao mercado.

A informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) indica que o CaixaBank pagou "um preço médio de 1,45 euros por ação e um valor total de 518.003,80 euros".

"Na sequência destas aquisições, o CaixaBank passou a deter diretamente 1.370.274.736 ações representativas do capital social do BPI e de 94,062% dos direitos de voto", lê-se no documento.