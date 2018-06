O que o segundo ‘unicórnio’ nascido em Portugal andou para aqui chegar

Tudo começou nos anos 90. Tirado o curso de Engenharia Informática da Universidade Nova de Lisboa, o jovem Paulo Rosado, natural de Évora, queria seguir a carreira académica. Natural de Évora, ganhou uma Bolsa Fullbright e rumou à Califórnia, para estudar em Stanford. “A experiência foi aterrorizadora no primeiro semestre. Nada prepara um estudante português para a carga horária e a exigência de uma das cinco universidades de topo em ciências da computação”, recordou numa entrevista à revista Exame, em 2009. Um ritmo de que passou a gostar. E a ideia de concluir o doutoramento caiu por terra: “Num dos últimos trimestres, estava a terminar um projeto às quatro da manhã, juntamente com quatro colegas chineses, e foi quando decidi que não ia continuar com a vida académica, mas sim trabalhar”, contou.

Mudou-se para ali ao lado, Silicon Valley, território fervilhante de empreendedores, tecnologia e ideias milionárias, para trabalhar para a Oracle. E foi aí que desligou o complicómetro: “O que se pensa que é complicado é na realidade simples. É preciso ir para fora para se perceber que o grande impedimento cá são as próprias pessoas. Em Silicon Valley, aprendi a descomplicar. Já tinha propensão para tal, mas naquele ambiente tudo é fácil e linear”.

Fácil e linear. Foram precisamente estes os princípios que trouxe na bagagem, de regresso a Portugal, em 1997, e que tratou de aplicar três anos depois, decidido a ser empreendedor. Depois, conseguiu fechar uma ronda de financiamento que lhe deu um milhão de euros para arrancar com a Outsystems.

Nuno Botelho

Foi em 2001, num escritório de Linda-a-Velha, que Paulo Rosado e o sócio Rui Pereira começaram a dar gás ao negócio. No ano seguinte, a tecnológica já tinha posto cá fora o seu primeiro produto. E logo em 2003 apareceu na revista Fortune, que destacava a tecnologia desenvolvida pela empresa portuguesa, que permitia fazer o desenvolvimento rápido de aplicações de software.

Um início em grande para uma empresa pequena

Foi entrar pela porta grande. Se bem que demasiado grande para uma pequena empresa, com apenas 20 trabalhadores, confinada ao mercado nacional, e que estava a desenhar uma tecnologia que ainda não tinha propriamente um nome. A notoriedade trouxe-lhes propostas de investimento e de compra, potenciais clientes a quem vender o produto. Que acabaram declinadas com cortesia, pois não havia capacidade para lhes responder.

Nuno Botelho

A tecnologia passou a ter nome, agile, porque era isso que fazia: tornava a programação de sistemas de informação e aplicações num processo menos complicado e mais ágil. Através de ferramentas visuais e intuitivas, conseguia tornar as tarefas de programação e codificação menos pesarosas e complexas, com as suas linguagens altamente abstratas. A plataforma ágil da Outsystems permitiu simplificar a vida das pequenas e médias empresas nacionais que necessitavam de criar tecnologia para construírem sistemas de informação internos (da produção à comunicação com os colaboradores) e aplicações de contacto com os clientes. Tudo isto de forma mais rápida e menos onerosa, sem terem de recorrer a um exército engenheiros de desenvolvimento de software, caros e difíceis de encontrar.

Do agile para o low code

Crescendo paulatinamente, a Outsystems passou a exportar a sua tecnologia, numa primeira fase sobretudo para os países do Norte da Europa. Em 2009, com uma estrutura mais reforçada e num golpe de marketing viral, tomou uma decisão inusitada para o seu sector concorrencial (onde se incluem nomes de gigantes como a Google ou a Oracle): colocou à disposição de todos no seu site uma versão gratuita da sua plataforma ágil de desenvolvimento de software. Os downloads dispararam à mesma velocidade que o passa-palavra conquistava novos clientes e novos mercados.

Hoje, a Outsystems está presente em mais de 50 países, com destaque para os Estados Unidos, para os mercados da Ásia-Pacífico, à boleia de uma desenvolvimento tecnológico sem precedentes, com a explosão das aplicações para smartphones e dispositivos móveis, já que a tecnologia da empresa passou também a ser usada para desenvolver apps para os sistemas operativos iOS, da Apple, e Android, da Google, entre outros. E já não faz tecnologia agile, como se dizia no passado, mas sim low code.

Das PME passou para as grandes empresas. No seu portefólio de clientes estão hoje empresas como a Toyota, a Logitech, a Deloitte, a Schneider Eletric ou a General Motors Financial. E com uma rede de grandes consultoras, tecnológicas e milhares de programadores, em todo o mundo, que aplicam a sua tecnologia.

“Agora já temos uma estrutura dimensionada para responder a um forte aumento da procura. Quantos mais projetos arrancarem com a nossa tecnologia, melhor”, explicou há um ano Paulo Rosado, ao Expresso.

Em 2016, fechou uma ronda de investimento de quase 50 milhões de euros, liderada pela americana North Bridge Growth Equity. E aproximou-se daquilo que é hoje. Um negócio global com uma faturação que, segundo a empresa, fatura 100 milhões de dólares. E que é “quase lucrativo”, nas palavras de Stephen Shanley, diretor do fundo de investimento norte-americano KKR, que, com a Goldman Sachs, e por 360 milhões de dólares (praticamente €310 milhões), passou a fazer parte do capital da Outsystems (que conta também com a Armilar Ventures, ex-Espírito Santo Ventures, desde o seu início).

Unicórnio e uma das melhores empresas para trabalhar

Em 2016, pela primeira vez, e nestes últimos três anos consecutivos, a Outsystems passou a figurar no top 10 das melhores empresas de cloud computing para trabalhar, segundo o ranking elaborado pela Forbes e que a colocam taco a taco com a Google ou a SAP. Longe vão os tempos das duas vintenas de trabalhadores e do escritório de Linda-a-Velha. Atualmente são 770, um número que ficará rapidamente desatualizado até ao final do ano, quando forem concretizadas as 400 contratações que Paulo Rosado diz ao Expresso pretender fazer.

A maioria dos profissionais está sedeada em Portugal, embora a empresa já não esteja. No primeiro trimestre de 2017, numa altura em que já era altamente aliciada por investidores e potenciais compradores, mudou a sede para o Luxemburgo.

Nuno Botelho

Em Portugal, a Outsystems conta agora com operações em Proença-a-Nova e em Braga (além de, em fevereiro passado, ter criado em Lisboa o seu centro de competências em inteligência artificial), além de escritórios em mais de uma dezena de mercados — incluindo Boston e Atlanta, nos Estados Unidos, mas também Austrália, Singapura, Dubai ou Japão.

A ronda de investimento de 360 milhões de dólares e que lhe dá uma avaliação superior a mil milhões de dólares, garantindo-lhe o estatuto de segundo ‘unicórnio’ com ADN português (que, antes dela, só a plataforma digital de comércio eletrónica Farfetch tinha conseguido alcançar), vai permitir alimentar esta fase de rápido crescimento, permitindo-lhe expandir os atuais negócios e desenvolver a área de automação de software.

Foram precisos 17 anos para cá chegar. Aplicando a filosofia de Paulo Rosado, hoje com 52 anos, até parece que foi “fácil e linear”.