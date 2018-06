Gestão de EDP não pode tomar medidas defensivas na OPA

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esclareceu hoje que a administração da EDP não pode tomar quaisquer medidas defensivas em relação à Oferta Pública de Aquisição (OPA) lança pela China Three Gorges (CTG). Num esclarecimento publicado na sua página da internet, o regulador do mercado de capitais refere que “o afastamento da restrição prevista no art. 182.º/1 do CódVM não significa nem tem como consequência a atribuição de poderes ao órgão de administração para, em contexto de OPA, adotar quaisquer medidas defensivas que entenda adoptar”.

Porque, acrescenta a CMVM, persiste “o dever de respeito pelas competência dos demais órgãos sociais, tal como definidas legal e estatutariamente, assim como a vinculação plena dos administradores da sociedade aos deveres de cuidado e de lealdade prescritos, impondo-lhes uma avaliação e fundamentação de todos os atos de gestão que possam comprometer a oferta de acordo com o parâmetro do interesse da sociedade e dos acionistas e responsabilizando-os em conformidade”.

Para o regulador, António Mexia e os restantes administradores não estão em gestão corrente mas também não podem tomar medidas de defesa da oferta da CTG que lançou, há quase um mês, sobre a totalidade do capital da EDP ao preço de 3,26 euros por ação. No final da semana passada, a companhia chinesa fez o pedido de registo da operação junto da CMVM