Endividamento das empresas e famílias diminuiu, mas está entre os mais elevados da Europa

O rácio de endividamento das famílias e empresas mantem tendência observada desde 2010

Não há bela sem senão e por isso apesar da redução do rácio de endividamento das famílias e das empresas, medida em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB), os rácios de endividamento "mantêm-se entre os mais elevados da área euro, num contexto de baixo crescimento potencial, pelo que um agravamento dos custos de financiamento, ainda que gradual e associado a uma recuperação do rendimento, poderá ter efeitos na capacidade de servir a dívida", adverte o Banco de Portugal no seu relatório de estabilidade financeira de Junho.

Em 2017, diz o supervisor da banca "a dívida total dos particulares aumentou ligeiramente" ainda que "o rácio de endividamento continuou a diminuir, refletindo o aumento do rendimento disponível".

Para isso tem contribuído a recuperação da economia e as baixas taxas de juro que tem "mitigado os riscos associados ao elevado endividamento ti no curto prazo".

Pior é o fato de a taxa da poupança se encontrar abaixo da média da área euro e "próxima do mínimo histórico".

No que toca às empresas (sociedades não financeiras) a, dívida também aumentou ligeiramente embora o rácio continue a diminuir, refletindo o aumento do PIB. Um dos aspetos positivos das empresas está o fato de estarem financeiramente mais autónomas e mais capitalizadas, em especial as PME.

Já no relatório do BdP nas Adiministracões Publicas "o rácio entre a dívida pública e o PIB diminuiu para 125,7% em 2017, perspetivando-se a continuação desta trajetória nos próximos anos".

O défice orçamental situa-se em cerca de 1%do PIB, excluindo o impacto da injeção de capital na CGD.