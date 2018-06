Empregabilidade nas escolas de turismo sobre para 90%

Cursos de técnicas de cozinha e pastelaria, a par de gestão hoteleira, são os que têm maior procura no mercado de trabalho em Portugal

A taxa de empregabilidade dos alunos formados na rede de escolas de hotelaria e turismo do Turismo de Portugal subiu para 90%, de acordo com o Estudo de Inserção Profissional relativo a 2017, tendo sido atingido o índice mais elevado dos últimos dez anos. As candidaturas para o próximo ano letivo estão neste momento a decorrer, sendo o prazo final 16 de julho.

Os cursos que registam maior empregabilidade são o de Técnicas de Cozinha/Pastelaria (94%) e o curso de Gestão Hoteleira em Restauração e Bebidas (95%). Dos alunos empregados, 88% encontram-se a desenvolver atividades no sector do turismo, sendo que 90% ficaram colocados no mercado de trabalho em menos de três meses.

Cozinha, Pastelaria, Restauração e Bebidas, Turismo de Ar Livre, Turismo Cultural e do Património, Hotelaria/ Alojamento e Gestão de Turismo, são os cursos disponíveis nas 12 escolas do Turismo de Portugal que apostam num programa formativo abrangente, focado no talento das pessoas, no desenvolvimento de soft skills, na inovação e na internacionalização dos profissionais do turismo, como base do sucesso do sector em Portugal.

A rede com 12 escolas forma mais de três mil alunos por ano. Segundo o Turismo de Portugal, "esta é a única rede escolar em Portugal que tem cursos especializados e ministrados totalmente em língua inglesa e, em complemento aos cursos, desenvolve projetos de estágios internacionais financiados a 100% e programas de intercâmbio, assegurando a captação de alunos estrangeiros".

A Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, considera que “a subida da empregabilidade para 90% evidencia a qualidade do programa formativo das Escolas de Turismo, recentemente premiado pela Organização Mundial de Turismo e que levou as Escolas do Turismo de Portugal a serem as primeiras na rede internacional da OMT". para Ana Mendes Godinho, "estes resultados obrigam-nos a trabalhar ainda mais para garantir que aumentamos o número de alunos das escolas”.

O presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, reforça que “ano após ano, procuramos adaptar a nossa oferta formativa à realidade do mercado para, desta forma, contribuirmos para a empregabilidade dos nossos alunos e, consequentemente, a excelência do sector".