Programa nacional lançado em Viana quer pôr 50 mil empresas na era digital

“Atualmente 70% dos portugueses já estão na internet e mais de 35% fazem compras na internet”, afirmou o presidente da Associação da Economia Digital

O programa nacional ComércioDigital.pt, lançado nesta terça-feira em Viana do Castelo, quer colocar na economia digital cerca de 50 mil pequenas empresas, fornecendo "ferramentas" que as ajudem a ter os seus negócios 'online'. "Em todo o mundo, há 1,4 mil milhões de pessoas que já fazem compras 'online' e mais de um terço faz essas compras fora do seu país. É esta a oportunidade que temos de aproveitar. Vender para 500 milhões de pessoas", afirmou o presidente da Associação da Economia Digital (ACEPI), Alexandre Nilo Fonseca.

O responsável, que falava no auditório do Castelo Santiago da Barra, em Viana do Castelo, durante o lançamento nacional daquele programa, disse que "atualmente 70% dos portugueses já estão na internet e mais de 35% fazem compras na internet", sendo que, "em 2017, gastaram 4,6 mil milhões de euros em compras 'online'".

Alexandre Nilo Fonseca realçou que "o comércio digital é utilizado por cerca de três milhões de consumidores portugueses e responsável por um volume de negócios de cerca de 70 milhões de euros". O dirigente da ACEPI destacou ainda que em Portugal "60% das empresas não tem qualquer tipo de presença na internet".

"Nos dias de hoje, não estar 'online' é como não existir. Através de um 'roadshow' nacional, que vamos promover a partir de setembro em 150 locais, com o apoio de uma academia digital, o programa vai ajudar milhares de pequenas empresas portuguesas do comércio e serviços a terem a sua primeira presença 'online' e a conhecerem as ferramentas essenciais do 'marketing' digital", frisou.

Para aquele responsável, este programa "visa combater o desaparecimento dessa parte da economia portuguesa e representa uma oportunidade extraordinária para as empresas se darem a conhecer ao mundo".

O programa ComércioDigital.pt, apoiado pelo Ministério da Economia, é uma iniciativa conjunta da Associação da Economia Digital (ACEPI) com a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP).

Tem como objetivo "a modernização e capacitação de mais de 50 mil Pequenas e Médias Empresas (PME), com atividade de comércio e serviços, na adoção de uma efetiva e consequente presença na internet, utilização e aquisição de ferramentas de 'marketing' digital, para um crescimento sustentável e globalizado dos seus negócios".

Com o lema "o seu negócio mais perto do futuro", o ComércioDigital.pt vai permitir às empresas aderentes a captação de novos clientes, tanto no mundo físico como no digital, o acesso a novos mercados nacionais e internacionais e a otimização dos seus processos de organização. Para o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), João Vieira Lopes, o programa "pode dar um importante contributo para assegurar às micro e PME do setor do comércio as ferramentas necessárias para garantir a sua participação na era digital".

O secretário de Estado Adjunto e do Comércio, Paulo Alexandre Ferreira, adiantou que o "Governo apoiou desde a primeira hora" o ComércioDigital.pt que começou a ser preparado há um ano.

O governante realçou também não ter sido "obra do acaso" a escolha de Viana do Castelo para sede nacional, durante os próximos dois anos. "É simbólico termos escolhido esta cidade para sediar o ComércioDigital.pt. É notória a importância que as relações comerciais tiveram, têm e terão em Viana do Castelo, ainda mais fruto da presença e proximidade ao mercado espanhol", referiu.

O presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, reforçou "a forte ligação transfronteiriça com a Galiza" e "a importância de um mercado com quatro milhões de consumidores". O autarca socialista destacou também que a escolha de Viana do Castelo para sede nacional do programa "vem colocar em evidência a dinâmica empresarial" da capital do Alto Minho.

"A excelência dos nossos produtos e a qualidade do nosso tecido comercial vão ser muito bem aproveitadas com esta nova plataforma", frisou. As micro, Pequenas e Médias Empresas (PME) que adiram ao ComércioDigital.pt "vão beneficiar de um 'voucher' com um serviço gratuito '3em1' pelo período de um ano, engloba a oferta de uma ferramenta de construção e alojamento de site, caixas de correio eletrónico e domínio registado sob .pt".