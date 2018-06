Trabalhadores das administrações portuárias iniciam semana de greve

Os trabalhadores reivindicam a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho, conseguido em dezembro

Os trabalhadores das juntas e administrações portuárias iniciam esta segunda-feira uma greve, que decorre até ao final da semana, para reivindicar a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho conseguido em dezembro, segundo o pré-aviso de greve do sindicato que convocou a paralisação.

No aviso prévio de greve, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações e Juntas Portuárias (SNTAJP) informa que a paralisação, que termina às 24h de sexta-feira, abrange “todas e quaisquer operações e atividades” dos funcionários dos portos de Viana do Castelo, Douro e Leixões, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal, Sines, regiões autónomas da Madeira e dos Açores e do terminal de granéis líquidos de Sines.

“A greve ora decretada visa retomar a greve a que respeita o nosso aviso prévio de greve de março de 2018, suspensa a 28 de março, por solicitação da senhora ministra do Mar [Ana Paula Vitorino], com o objetivo de num prazo de quatro semanas resolver a situação com a tutela financeira [Ministério das Finanças]”, refere o SNTAJP, adiantando que, “incompreensivelmente, ultrapassados todos os prazos, a situação não foi desbloqueada”.

Em curso está ainda, por tempo indeterminado, uma greve ao trabalho extraordinário, que começou à meia-noite da passada terça-feira.

O sindicato propõe como serviços mínimos uma tripulação composta por um mestre, um marinheiro e um motorista, que, exclusivamente, intervirá em “situações de emergência relacionadas com segurança”, de acordo com o mesmo aviso.