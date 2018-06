Por bons caminhos rumo à transformação: assim vai o Alqueva

Conheça as declarações dos grande protagonistas do XVI Encontro Fora da Caixa, projeto da CGD com o apoio do Expresso

"A ligação entre a agricultura e o mundo digital" é o grande desafio para Carlos Moedas, comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação Carolina Silvestre Ferreira, administradora-executiva do Grupo Vale da Rosa, não tem dúvidas: "o Alqueva permitiu sonhar em grande escala" O Alqueva, ou a obra estruturante que é o "terceiro ingrediente" que faltava. Palavras de Filipe Ravara, diretor do centro de agronegócio da CGD O que mudou no Alqueva? É tão simples (ou não) como ter passado da ideia à prática, diz José João Guilherme, administrador-executivo da CGD José Pedro Salema, CEO Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva fala do Alqueva como "um sucesso imenso" Luís Folque, administrador-executivo da Sovena lembra uma "nova tecnologia" despertada pelo Alqueva A "agricultura moderna" que está a fazer crescer a região, segundo Paulo Macedo, presidente-executivo da CGD