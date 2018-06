Cliente exige experiência proativa

Uma compra é hoje “um livro aberto para o mundo”, como diz Ricardo Banha, marketeer no Convento do Espinheiro, em Évora. Especialmente no sector em que trabalha, a exposição das empresas aos seus clientes é muito elevada, com impacto imediato no negócio, seja positivo ou negativo. “90% dos clientes partilham as suas experiências nas redes sociais”, o que traz uma responsabilidade acrescida na gestão dos contactos. Clientes que tudo sabem e tudo exigem esperam ser “surpreendidos para tornarem a sua experiência memorável”, acrescenta Ricardo Banha. A solução? “Temos de ser proativos.”

No entanto, e apesar da perceção transversal de que o customer care (apoio e atenção ao cliente, seja em atendimento telefónico, presencial ou pelas redes sociais e e-mail) pode ser um elemento diferenciador na estratégia das organizações, no universo das 1000 maiores PME nacionais apenas 36% dos gestores contactados pelo estudo do Expresso e da GfK já iniciaram investimentos na unificação da experiência dos seus clientes entre o mundo físico e digital e consideram-no prioritário para o seu posicionamento. A estes juntam-se outros 21% que ainda não começaram a investir mas que tencionam fazê-lo ainda este ano. Mesmo assim, o estudo revela que para 41% das empresas esta não é uma prioridade.

Portugal terá, a este nível, um longo caminho a percorrer quando comparado com outros congéneres europeus e mundiais. Segundo dados da consultora Gartner, em 2020, cerca de 25% das empresas a nível global contarão com assistentes virtuais e tecnologias de chatbot (inteligência artificial materializada num robô que substitui um operador humano) para o atendimento ao cliente através dos diferentes canais de contacto. Esta percentagem era de 2% em 2017, diz a consultora.

Negócios (ainda) físicos

Há empresas em que só a vertente digital, porém, não chega. A Quadrante, Engenharia e Consultoria, empresa especializada em gestão de projetos e serviços de arquitetura, sustentabilidade e hidráulica, entre outros, assenta a sua relação com o cliente na proximidade, essencialmente, física. O tipo de negócio não justifica o enfoque em canais alternativos, apesar de a empresa dispor de ferramentas digitais que lhe permitem perceber as necessidades e os comportamentos dos clientes.

Nuno Costa, fundador e CEO do Grupo Quadrante, explica que o CRM (Customer Relationship Management, ferramenta de gestão do relacionamento com o cliente) é essencial para o negócio mas que o contacto ao longo dos projetos se mantém físico. No entanto, estão a “investir em BIM [modelos digitais tridimensionais das infraestruturas e edifícios que projetam] para que o cliente possa visualizar a sua obra antes da construção.” Esta é, para o CEO, uma exigência do mercado e uma resposta a clientes mais informados: “O que é bom, pois nivela-nos por cima.”

Físico é também o negócio da Novo Oculista de Loures, que detém várias lojas de comércio de artigos de ótica na região de Lisboa. Paula Silva, sócia gerente, revela que o grupo ainda não utiliza ferramentas de CRM, uma vez que aposta na proximidade e no acompanhamento pessoal e personalizado ao cliente. “Com uma atenção cuidada e registando todas as informações importantes para a relação comercial.” Ainda assim, este investimento está a ser equacionado. Tal posicionamento não significa que os canais digitais não estejam a ser explorados. Site, Instagram e Facebook são ferramentas de trabalho diárias que, diz a responsável, “resultam muito bem para o lançamento de novos produtos e campanhas e também para receber feedback sobre o atendimento”. Um nível de maturidade digital médio, em linha com 53% das PME inquiridas pelo estudo do Expresso e da GfK. Para estas empresas, o digital é uma realidade no contacto com o cliente mas ainda não lhes permite ter uma visão 100% integrada de todas as interações e do seu impacto direto no negócio.

Mais preparadas estão apenas 23% das empresas inquiridas pelo estudo. Estas revelam conseguir integrar todas as ações de marketing nas suas ferramentas digitais e contactos com a base de clientes, de forma a contextualizar comportamentos e a personalizar ofertas. É o caso da KW Business Portugal. Esta consultora imobiliária mantém um forte empenho “num serviço ao cliente de alta qualidade”, tendo na tecnologia um dos seus principais aliados. O negócio assenta na plataforma My Tool, desenvolvida internamente, e que é “uma peça fundamental para a produtividade dos consultores e para uma gestão avançada da sua relação com os clientes e leads”, explica Patrícia Santos, team leader do Grupo Business. “A experiência dos nossos clientes passa rapidamente do digital para o plano físico”, acrescenta esta responsável. No entanto, acredita, “o contacto digital tem de ser fluido, consistente e apoiado em plataformas e linguagens distintas, que lhes garantam uma excelente experiência”. Está, por isso, no topo das prioridades o reforço da unificação ente o digital e o físico.

O estudo revela ainda que 19% das PME assumem um nível de maturidade digital baixo, a que acrescem os 5% que não sabem ou não respondem à questão.

Números do estudo

38%

das PME contactadas pelo Expresso e pela GfK não veem como prioridade a unificação de todos os seus canais de contacto com o cliente

76%

é a percentagem de PME com um nível médio e/ou elevado de maturidade digital da atividade comercial

57%

das PME não usam sistemas de CRM (Customer Relationship Management)

As cinco questões-chave

O CUSTOMER CARE É UMA MAIS-VALIA PARA AS EMPRESAS?

Sim. Os clientes estão mais informados e exigentes, o que obriga as empresas a estar atentas aos seus comportamentos e necessidades, sob pena de perderem para a concorrência. Os gestores perceberam que a satisfação do cliente é um indicador de sucesso que não pode ser descurado. Compreender de que forma fatores operacionais, como a rapidez de resolução do problema no primeiro contacto se traduzem na satisfação do cliente, permitirá aos contact centers garantir o foco nas áreas e recursos com maior impacto na experiência do consumidor. 2

OS ASSISTENTES VIRTUAIS SERÃO UMA REALIDADE EM BREVE?

Sim. De acordo com a consultora Gartner, 25% das operações de apoio ao cliente contarão, em 2020, com assistentes virtuais ou tecnologias chatbot através dos seus canais de fidelização. Esta percentagem era de 2% em 2017. Atualmente, cerca de metade das grandes empresas internacionais já está a investir em tecnologia de assistência virtual para o serviço ao cliente, à medida que se apercebem das vantagens do seu funcionamento automático, bem como da sua capacidade de analisar cada situação.

QUAIS OS BENEFÍCIOS NA UTILIZAÇÃO DESTAS TECNOLOGIAS PARA AS EMPRESAS?

A redução do número de questões colocadas por telefone, chat ou e-mail é muito elevada, com empresas a referir percentagens na ordem dos 70%, sendo o principal benefício apontado. As mesmas organizações referem o aumento na satisfação do cliente como outra vantagem competitiva.

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) SERÁ UMA PEÇA IMPORTANTE PARA MELHORAR O SERVIÇO AO CLIENTE?

Sim, será uma componente- -chave nos processos de venda e de negócio, com uma elevada percentagem de organizações a usá-la para potenciar as vendas. Será uma alternativa atrativa especialmente para empresas com grandes volumes de vendas, uma vez que permite antecipar oportunidades e melhorar processos.

O RECURSO A TECNOLOGIAS COMO A IA RESULTARÁ NA REDUÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO APOIO AO CLIENTE?

Não obrigatoriamente, mas criará novas exigências de conhecimento e capacidades. À medida que os contactos com os clientes se tornam mais digitais e as interações mais complexas e exigentes serão necessárias pessoas capazes de lidar com toda a transformação digital e de responder com rapidez a cada desafio. As organizações terão que investir em formação de carácter tecnológico e no recrutamento de colaboradores mais especializados.

Textos originalmente publicados no Expresso de 2 de junho de 2018