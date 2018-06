Lezírias. A maior quinta do país troca de líder amanhã

António de Sousa regressa amanhã à Companhia das Lezírias, por onde Já passou entre 2010 e 2011. O professor da Universidade de Évora volta agora a ocupar o cargo de presidente do conselho de administração, sucedendo a António Saraiva, que esteve seis anos aos comandos da maior empresa agrícola do país.

A Companhia das Lezírias é uma propriedade pública - com 18 mil hectares de extensão -, situada entre os rios Tejo e Sorraia e dividida pela chamada Reta do Cabo (E.N. 10 entre Vila Franca de Xira e Porto Alto) e produz sobretudo vinho, cortiça, azeite e gado.

António de Sousa, que já conhece os cantos à casa, vai encontrar uma empresa que agora é lucrativa, apesar de ter dado prejuízo até 1995.

O seu antecessor, António Saraiva, conseguiu um lucro de 3,2 milhões de euros em 2017, um valor que fica 54% acima do resultado alcançado no ano anterior. As vendas efetuadas por esta empresa pública agrícola ascenderam a 6,7 milhões de euros, o que constitui o valor mais elevado de sempre nas contas desta herdade. O Estado arrecadou 2,2 milhões de euros em dividendos.