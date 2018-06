Há 3062 lojas vagas com áreas até 100 m2

O distrito de Lisboa lidera com 26,45% da oferta para arrendar

Quem quer começar um negócio precisa primeiro de encontrar o espaço ideal para o concretizar. E a área disponível é um aspeto que pesa na decisão de arrendar ou não uma loja ou estabelecimento comercial. Tomando como exemplo uma área máxima de 100 m2, onde se podem instalar os mais diversos tipos de negócios, verifica-se que no bpiexpressoimobiliario.pt a oferta é de 3062 imóveis.

Os distritos de Lisboa, Porto e Aveiro lideram na oferta de lojas/estabelecimentos comerciais para arrendar cuja área não ultrapassa os 100 m2. Em conjunto totalizam 54,47% do total destes imóveis, disponíveis no bpiexpressoimobiliario.pt.

Dos três distritos em análise, o de Lisboa é o que mais oferta contém, no total de 810 imóveis, ou seja, 26,45%. No concelho de Loures, na freguesia de Bucelas, é possível arrendar um destes espaços por €400/mês. O imóvel em causa tem 100 m2 de área útil e goza de boas acessibilidades. Já na capital e por €2700/mês pode arrendar uma loja de 70 m2 com montra, no Bairro Azul, freguesia das Avenidas Novas, uma zona no centro da cidade servida por transportes públicos. Ainda no distrito de Lisboa, mas desta vez na freguesia de Pontinha e Famões, concelho de Odivelas, arrenda-se uma loja com 90 m2, pé-direito alto, boa para comércio, numa zona de movimento pedonal. O custo é de €800/mês.

Oferta a norte

Depois de Lisboa, o distrito do Porto é o que mais oferta contém, com 531 lojas/estabelecimentos comerciais vagos (17,34% do total). Aqui, mais concretamente na freguesia de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, no concelho de Vila Nova de Gaia, é possível arrendar uma loja com 87 m2 por €1750/mês. Neste caso e segundo a descrição incluída no bpiexpressoimobiliario.pt, o imóvel está equipado para restaurante, tem dois pisos, escritório e cozinha com elevador de pratos.

Ainda nesta parte do país, mas desta vez na união de freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, no concelho do Porto, arrenda-se por €2500/mês uma loja com 70 m2 e duas casas de banho, também preparada para restauração.

Um pouco mais a sul, Aveiro surge em terceiro no ranking dos distritos com mais lojas/estabelecimentos comerciais vagos que não ultrapassam 100 m2 de área, com o total de 327. O que representa 10,68% da oferta. Na freguesia e concelho de Ílhavo e por €300/mês, arrenda-se uma loja com 54 m2. Está situada no centro da cidade, tem montra virada para a principal via de acesso a Ílhavo e um lugar de garagem na cave. Ainda neste distrito, mas na freguesia de Glória e Vera Cruz, concelho de Aveiro, pode ser arrendada uma loja com 92 m2 por €400/mês. O espaço está inserido numa zona residencial e tem cave com zona de armazenamento.

E se as zonas litorais lideram na oferta, distritos mais do interior estão no polo oposto. Bragança com dois destes imóveis, Beja com seis e Guarda com 13, são quem menos oferta contabiliza no bpiexpressoimobiliario.pt. Mesmo assim e a título de exemplo, na freguesia de Sé, Santa Maria e Meixedo, concelho de Bragança, arrenda-se uma loja com 98m2, por €550/mês. No Alentejo, mais concretamente na freguesia de Beringel, concelho de Beja é possível ocupar um estabelecimento comercial dedicado à venda de produtos alimentares, com 60m2 de área por €250/mês. Na freguesia e concelho da Guarda, com €450/mês arrenda-se uma loja com 100m2 de área bruta, luz natural e montras.